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美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇
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朱立倫請假 陪愛女到英國交換學生

2016-09-18  13:59

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今天中午發布新聞稿，指市長朱立倫今（18）日請假前往英國，陪同女兒赴英交換學生，預計週五（23）返國。

據了解，朱立倫在中秋4天連續假期期間，原本只排15日慰問警消人員的行程，16日起即無公開行程，有人便猜想恐有出國行程；後因莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連來襲，朱立倫16、17兩日坐鎮應變災害中心，指示防災工作，也到瑞芳視察防災整備工作。

直到17日晚間，朱立倫再向氣象單位了解，確認颱風影響變小，才決定今天前往英國，幫到英國長期交換學生的女兒搬家、安頓。

朱立倫女兒朱約嬡畢業，兩年前從私立復興實驗高級中學畢業，申請到美國著名的常春藤盟校之一「賓州大學 University of Pennsylvania」就讀。

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  • 新北市政府中午發布新聞稿，指市長朱立倫今（18）日請假前往英國，陪同女兒赴英交換學生，預計週五（23）返國。。（資料照，記者鍾泓良攝）

    新北市政府中午發布新聞稿，指市長朱立倫今（18）日請假前往英國，陪同女兒赴英交換學生，預計週五（23）返國。。（資料照，記者鍾泓良攝）

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