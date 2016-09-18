訴求加入聯合國 台灣人走上紐約街頭
台灣人於紐約街頭遊行，宣達台灣入聯理念。時代力量立委林昶佐與民進黨立委谷辣斯也在遊行行列中。（入聯宣達團提供）
〔記者呂伊萱／紐約連線報導〕第71屆聯合國大會本週將進入總辯論階段。從台灣赴美的台灣入聯宣達團與逾500名台僑於美東時間17日下午走上紐約街頭，呼籲聯合國正視台灣成為聯合國會員的訴求。民進黨立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐與我友邦多明尼加前駐聯合國副常代菲利克斯（Manuel E. Felix）等人皆參與遊行，以實際行動聲援台灣入聯。
此次遊行由台灣入聯行動委員會與大紐約台灣人社團聯合會共同籌辦。入聯宣達團團長蔡明憲表示，十分感謝美東台僑青年號召及籌劃遊行，也說到這次入聯宣達活動已引起國際媒體關注，包括紐約時報、日本媒體、德國之音與香港南華早報等媒體，皆刊出專訪與相關報導。美國三大新聞網之一CBS今也特別來採訪遊行，可見台灣入聯已經引起非常高度的關注，強調「這一切都是台灣民意的展現感動國際媒體！」
共同發起人之一的台僑第二代汪采羿表示，為了向全球社群推廣台灣、提升台灣的能見度，而舉辦這次的遊行。他們的訴求包括台灣應成為聯合國會員，並得參與聯合國專門機構活動等，汪強調，這些是台灣應得的國際認可。汪采羿說，身為在美國的台灣人，她對於自己的身份感到非常驕傲，也非常開心這次能和許多熱情的台灣人一起籌辦活動，為台灣奮鬥。談及台灣與中國認同，汪采羿表示，她相信許多台僑二代和在美台灣人，對台灣的認同遠高於中國。例如里約奧運時，我國仍然被稱為「中華台北」，他們都相當不以為然，因為「台灣就是台灣」，「一邊一國」。
遊行隊伍由自紐約聯合國前的哈瑪紹廣場出發，一路沿著42街走到時報廣場，隊伍沿途高舉旗幟，並高聲吶喊「Keep Taiwan Free（讓台灣自由）」與「UN for Taiwan（支持台灣加入聯合國）」等口號。這是自2008年以來，規模最大的聲援台灣加入聯合國大遊行，現場遊行人數超過500人。
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