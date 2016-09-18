蒙藏會併入陸委會？傳評估案9月底送交林全裁定

有媒體報導指出，行政院人事行政總處已展開評估，朝向將蒙藏委員會併入陸委會的方向，最快9月底把評估建議案送交行政院長林全裁定。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-18 13:56

〔即時新聞／綜合報導〕近來民進黨立委提案廢止蒙藏委員會，蒙藏委員會委員長林美珠也曾在立院備詢時鬆口會朝整併方向前進。有媒體報導指出，行政院人事行政總處已展開評估，朝向將蒙藏委員會併入陸委會的方向，最快9月底把評估建議案送交行政院長林全裁定。

據《上報》報導，行政院人事行政總處已優先評估該案，在調查蒙藏委員會內部意見及外界輿論後，朝向併入陸委會的方向進行，最快在今年9月底把評估案送交行政院長林全裁定。且根據最新出爐的明年度預算案，蒙藏委員會相關經費及人數員額遭刪減，也被解讀是被裁撤的跡象。

報導也提到，一名行政院人事行政總處官員證實，目前各方期待朝這方向發展。但有熟悉蒙藏事務的官員指出，蒙藏委員會的業務牽涉陸委會、文化部及外交部，不太可能全部併入陸委會，最有可能是組織及人員移往陸委會，現行事務則分工給陸委會、文化部、外交部。