| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇
 首頁 > 政治

屏東水電受損歷年來最嚴重 潘孟安檢討

屏東縣長潘孟安勘災，對人民抱歉仍做得不夠好。（資料照，記者葉永騫攝）

2016-09-18  13:16

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂侵台，造成屏東地區發生歷年來最嚴重水電受損災情，屏東縣長潘孟安表示，很抱歉讓人民這幾天無法安心入眠，並檢討過去較注重防範雨災，忽略風力強大的傷害，強調將重新全面檢討，「防災，沒有最好，只能更好」。

這次屏東風災電力受損是歷年來最嚴重的一次，縣長潘孟安也連日來勘災，他在臉書指出，這次風災，他們仍做得不夠好、不夠快，讓許多人民難熬了好幾天；他表示，身為行政首長，不分中央或地方單位，「人民的無奈與怨言，我都概括承受，這120小時，讓你們無法安心入眠，我也是輾轉難眠，心裡滿是虧欠……」。

潘孟安強調，「檢討，再檢討，我知道我們還可以更好，並且有太多、太多需要檢討」。因為，過去只注重防範雨災，忽略風力強大的傷害。尤其電力、自來水，與人民生活最息息相關，表示將重新檢討，預置復原的人力、設備，讓救災更有效率。

潘孟安臉書：

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 屏東 屏東縣長潘孟安 潘孟安 災情 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 颱風
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：屏東水電受損歷年來最嚴重 潘孟安檢討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.