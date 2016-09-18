屏東水電受損歷年來最嚴重 潘孟安檢討
2016-09-18 13:16
屏東縣長潘孟安勘災，對人民抱歉仍做得不夠好。（資料照，記者葉永騫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂侵台，造成屏東地區發生歷年來最嚴重水電受損災情，屏東縣長潘孟安表示，很抱歉讓人民這幾天無法安心入眠，並檢討過去較注重防範雨災，忽略風力強大的傷害，強調將重新全面檢討，「防災，沒有最好，只能更好」。
這次屏東風災電力受損是歷年來最嚴重的一次，縣長潘孟安也連日來勘災，他在臉書指出，這次風災，他們仍做得不夠好、不夠快，讓許多人民難熬了好幾天；他表示，身為行政首長，不分中央或地方單位，「人民的無奈與怨言，我都概括承受，這120小時，讓你們無法安心入眠，我也是輾轉難眠，心裡滿是虧欠……」。
潘孟安強調，「檢討，再檢討，我知道我們還可以更好，並且有太多、太多需要檢討」。因為，過去只注重防範雨災，忽略風力強大的傷害。尤其電力、自來水，與人民生活最息息相關，表示將重新檢討，預置復原的人力、設備，讓救災更有效率。
潘孟安臉書：
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