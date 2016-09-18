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藍首長支持九二共識拚觀光 范世平：證明中客是統戰工具

2016-09-18  13:13

〔記者林良昇／台北報導〕泛藍陣營8縣市首長赴北京強調支持九二共識，希望中客到支持九二共識的縣市旅遊，台師大政治學教授范世平在臉書上表示，若中共在台灣成立「九二共識特區」，中客只能到這些縣市旅遊，將「創下人類旅遊史上的紀錄」，並證明中客是中共統戰工具。

花蓮縣長傅崐萁、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應、南投縣長林明溱、台東縣副縣長陳金虎、金門縣長副縣長吳成典和新北市副市長葉惠青等8位泛藍縣市首長，今拜會國台辦主任張志軍，強調支持九二共識，希望中客到「有九二共識的縣市」觀光

范世平在臉書上表示，好奇中共會不會宣布在台灣成立「九二共識特區」，讓中客只能到這些縣市旅遊，若如此｢將創下人類旅遊史上的紀錄」，也證明中客的確是中共統戰工具。而台北、高雄的精品業者要趕快搬家，一條龍也要儘快向這8縣市移動，范世平更推估，8縣市的對外聯絡橋樑，恐怕也會豎立「支持九二共識、新北歡迎中客」的招牌。

范世平指出，過去8年馬政府時期，新竹與苗栗根本沒中客，金門與馬祖雖開放中客落地簽，但對岸卻置之不理，不過，若搭著九二共識順風車，或許金、馬可以有些突破。

范世平說，他不知道8位縣市首長競選時，有無把九二共識納入政見，「否則憑什麼說縣民都支持九二共識呢？」而且近來有貨輪在金門擱淺油漬外洩，吳成典去北京不要求中共處理，卻要中客去金門，「難道是要看陰陽海嗎？」

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  • 泛藍陣營8縣市首長赴北京強調支持九二共識，希望中客到支持九二共識的縣市旅遊，台師大政治學教授范世平在臉書上表示，證明中客是中共統戰工具。（資料照）

    泛藍陣營8縣市首長赴北京強調支持九二共識，希望中客到支持九二共識的縣市旅遊，台師大政治學教授范世平在臉書上表示，證明中客是中共統戰工具。（資料照）

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