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台水、電副總南下搶救 林全：修好再回台北

林全指台電、台水需派副總經理南下指揮，待修復再回台北。（記者黃耀徵攝）

2016-09-18  13:12

〔記者徐聖倫／新北報導〕截至今上午12時，中央防災應變中心統計，累計停電戶數達109萬、停水戶數達72萬，現尚有1萬5千餘戶停電、1600戶停水，林全表示，希望台水、台電派副總經理南下指揮搶救，務必待全數修復再返回台北。

據悉，停電待修戶多集中在屏東縣，林全指出，復水復電為第一要務。中央災變會報指出，屏東縣仍有13024戶停電、金門縣仍有2703戶停電，而台電對此回應，因路樹倒塌擋道，因此許多機具無法送抵，估計屏東縣將於明晚11時全數修復，而金門將與今晚11時全數修復。

林全表示，如今颱風已離台，路樹倒塌不能再當作原因，林說「到了今天，道路不通已不是原因，必須盡快排除。」內政部長葉俊榮則表示，颱風已過境，各級單位須全力進行復原工作，重建需各縣市政府與中央通力合作，希望地方能夠提出需求，中央予以配合，將人民所受傷害降到最低。

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