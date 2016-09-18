趕在颱風警報解除前 8藍營與無黨籍縣市長赴中
2016-09-18 13:01
〔記者鍾麗華 ／綜合報導〕6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光，黨政人士批評，過去有「風雨故人來」這句話，但幾位縣市長在颱風警報解除前，就忙著飛北京承認九二共識，「相信風雨中的民眾一定感到別有一番滋味」。
由新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典共8名地方首長組成的代表團，今天上午在北京先後會見中國國台辦主任張志軍及中共北京市委書記郭金龍。
8名台灣縣市首長並聯合提出希望中國持續採購台灣農特產品、擴大兩岸觀光及文化交流、中國各地旅遊局與台灣各地方政府建立窗口等3項主張；張志軍則說，中國將繼續堅持「九二共識」政治基礎，堅決反對和遏制台獨，推動包括兩岸縣市長交流在內的交流合作。
總統府發言人黃重諺表示，真正有意義的交流，不需要有前提，這樣才能增進彼此真正的相互了解；而維持兩岸間的和平穩定，是雙方共同的責任，總統府認為只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做。
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