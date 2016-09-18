總統府今開放參觀 這項商品最熱賣...

政黨輪替後，總統府首次開放參觀，適逢中秋連假，吸引大批民眾入府參觀。（記者張嘉明攝）

2016-09-18 11:26

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕520政黨輪替後，總統府今天首度開放，並以「我們的時代，人民的總統府」為主題，雖然早上9時才開放，但一早7點多就有民眾來排隊，至上午10點止，參觀人數已經破千人。

來自新竹湖口的彭先生今天搶得頭香，他說，今天一早4點多就起床出發到台北，前總統陳水扁時期曾來參加過一次，這是第二次。蔡英文粉絲許小姐說，希望有機會可以見到蔡總統，她還打算到總統府禮品店購買許多限定的紀念品。而禮品店最熱賣的是總統蔡英文和副總統陳建仁的競選毛巾。

民眾參觀總統府，一進門後地上就是「POWER TOTHE PEOPLE」的字樣，牆上是以「府」為概念的主視覺設計，以青綠色為底色、一個桃紅色色塊和橘色色塊為主，流動中的金色圓點代表著入府參觀的民眾，許多民眾拿著手機，拍下入府的第一印象。

展區分為七大主題，並加入聲音迴廊，呈現凱道上的社會運動，包括1989年鄭南榕出殯、1991年「一百行動聯盟」反閱兵等，還有馬政府執政期間的「2010年白玫瑰運動」、「2013年309終結核四、核電歸零廢核大遊行」、「2013年萬人凱道送仲丘」、「2014年捍衛民主、退回服貿，330凱道集結」等。

總統府秘書長林碧炤代表總統歡迎參觀的民眾，他致詞時說，策展團隊讓這棟古蹟建築在資訊的時代裡，重新發揮功能，這是在蔡總統要求要貼近社會、聆聽人民聲音、反映社會需要下，做的各項展演佈置跟創意，一棟建築可以有新的生命和活力，人民才是總統府的主人。

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總統府禮品店最熱賣的是總統蔡英文和副總統陳建仁的競選毛巾。（總統府提供）

總統府今天重新開放，禮品店內販售許多蔡英文總統的競選與就職的紀念商品。（總統府提供）

總統府中山廳。（記者張嘉明攝）

批民眾入府參觀，並在留言祝福版上，貼上金色貼紙。（記者張嘉明攝）