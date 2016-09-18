總統府今開放參觀 這項商品最熱賣...
政黨輪替後，總統府首次開放參觀，適逢中秋連假，吸引大批民眾入府參觀。（記者張嘉明攝）
〔記者鍾麗華 ／台北報導〕520政黨輪替後，總統府今天首度開放，並以「我們的時代，人民的總統府」為主題，雖然早上9時才開放，但一早7點多就有民眾來排隊，至上午10點止，參觀人數已經破千人。
來自新竹湖口的彭先生今天搶得頭香，他說，今天一早4點多就起床出發到台北，前總統陳水扁時期曾來參加過一次，這是第二次。蔡英文粉絲許小姐說，希望有機會可以見到蔡總統，她還打算到總統府禮品店購買許多限定的紀念品。而禮品店最熱賣的是總統蔡英文和副總統陳建仁的競選毛巾。
民眾參觀總統府，一進門後地上就是「POWER TOTHE PEOPLE」的字樣，牆上是以「府」為概念的主視覺設計，以青綠色為底色、一個桃紅色色塊和橘色色塊為主，流動中的金色圓點代表著入府參觀的民眾，許多民眾拿著手機，拍下入府的第一印象。
展區分為七大主題，並加入聲音迴廊，呈現凱道上的社會運動，包括1989年鄭南榕出殯、1991年「一百行動聯盟」反閱兵等，還有馬政府執政期間的「2010年白玫瑰運動」、「2013年309終結核四、核電歸零廢核大遊行」、「2013年萬人凱道送仲丘」、「2014年捍衛民主、退回服貿，330凱道集結」等。
總統府秘書長林碧炤代表總統歡迎參觀的民眾，他致詞時說，策展團隊讓這棟古蹟建築在資訊的時代裡，重新發揮功能，這是在蔡總統要求要貼近社會、聆聽人民聲音、反映社會需要下，做的各項展演佈置跟創意，一棟建築可以有新的生命和活力，人民才是總統府的主人。
相關影音
總統府禮品店最熱賣的是總統蔡英文和副總統陳建仁的競選毛巾。（總統府提供）
總統府今天重新開放，禮品店內販售許多蔡英文總統的競選與就職的紀念商品。（總統府提供）
總統府中山廳。（記者張嘉明攝）
批民眾入府參觀，並在留言祝福版上，貼上金色貼紙。（記者張嘉明攝）
政黨輪替後，總統府首次開放參觀，適逢中秋連假，吸引大批民眾入府參觀。（記者張嘉明攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 催生台灣第一條人工運河 倡議人嘆：狗吠火車
- 轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋
- 柯急推翡翠專管 北水處盼中央挹注20億
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 千頃棗園受創 產量將減產期延
- 離婚半年 Selina談婚姻：少了激情...
- MLB》將王建民DFA 皇家提前為新球季做準備
- MLB》王建民被皇家指定轉讓 經紀人這樣回應...
- 聽聞喬任梁驟逝噩耗 陳喬恩哭斷腸
- 無視國會決議 NCC拒重審中嘉案
- 風雨不大出門去 百貨影城現人潮
- 瓦斯外洩？禍首原來是...
- 〈看門道評味道〉盆栽香料有備無患
- 上千路樹傾倒 市府︰今清理完畢
- 《觀察筆記》三人會成虎
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 陳金鋒球員生涯倒數計時 今日重要賽事
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- NBA》快艇前球星9年賺20億 如今燒光宣告破產
- MLB》普侯斯14季30轟 史上第4人（影音）
- 新住民讀二專 環球科大開課
- 十指緊扣照+抱抱 GD小松菜奈親密照曝光
- 金融業刷卡機中國製 資安堪慮
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 蘭嶼、綠島今復飛 船仍停班
- 賭博還帶娃 媽被抓嚇哭4歲女童
- 〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己
- 雙颱擾台東 灌溉圳路受損至少要修一週
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 機器人逃離實驗室 亂入政治造勢活動被逮
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 小栗旬報喜 山田優明春生老二
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
標題：總統府今開放參觀 這項商品最熱賣...
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email