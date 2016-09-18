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藍營縣市長赴中提「九二共識」府：交流不需前提

2016-09-18  11:26

〔即時新聞／綜合報導〕藍營8縣市長日前赴中國拚觀光，拜會中國政協主席俞正聲及中國國台辦主任張志軍，張志軍也再度重申「九二共識」。總統府發言人黃重諺回應，真正有意義的交流不需有前提，這樣才能增進彼此真正的相互了解。

藍營執政的8縣市長這次前往中國北京參訪，有新北市副市長葉惠青、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、新竹縣長邱鏡淳、花蓮縣長傅崐萁、金門縣長陳福海、連江縣長劉增應、台東縣副縣長陳金虎等人，他們連袂到中國爭取中國客來台，進行「兩岸農產品貿易及觀光業」交流考察。

總統府發言人黃重諺指出，維持兩岸間的和平穩定，是雙方共同的責任。只要有助於增進雙方互相了解，都是好事，都應該去做，並重申「我們歡迎中客來台旅遊」。

行政院發言人童振源則表示，針對中國遊客減少，政府積極開拓多元市場、擴大國內旅遊、創新產品穩固中客市場及協助中客產業紓困及轉型。他強調，「兩岸民間交流不應預設任何前提」，但對於這些縣市首長的說法跟做法，他並未特別評論。

有綠營黨政人士批評，颱風警報還沒解除，幾位縣市長就忙著飛到北京承認「九二共識」，相信風雨中的台灣民眾一定很有感觸。

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  • 藍營8縣市長首長赴中國拚「觀光」，中國國台辦主任張志軍再提「九二共識」。（圖擷取自苗栗縣長徐耀昌臉書）

    藍營8縣市長首長赴中國拚「觀光」，中國國台辦主任張志軍再提「九二共識」。（圖擷取自苗栗縣長徐耀昌臉書）

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