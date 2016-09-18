台南下屆立委多一席？各路人馬動作多
2016-09-18 11:06
〔記者唐在馨／台南報導〕台南下屆立委將多一席？
依據政壇消息，中央選委會有意依據選罷法規定，在明年底啟動立委選舉區重新劃分，幾個可能會有立委席次增減的縣市中，台南有可能是會增加一席的縣市，也就是台南會從目前的5席立委，增加到6席。
對此，台南市政壇人士表示，其實地方早已對此一可能的變化各方「蠢蠢欲動」，尤其是台南被視為綠營大票倉，目前5席立委都是民進黨籍，瞄準可能多出的一席立委，不止藍營盤算，綠營內部也動得很凶。
據指出，目前台南5個選區中，除了溪北以人口數來看比較可能不受影響，其他各區都有可能列入評估，選區多少有所增減劃分。
再加上現任立委多數被視為下屆市長的可能人選，因此萬一有現任立委挑戰下屆市長成功，這也意謂著除了會有一席多的立委選區外，也很可能有一席立委會面臨補選。
在此情況下，不少現任議員已經動作頻頻，包括本屆立委參加過立委初選的林宜瑾、李退之、蔡旺詮、邱莉莉、賴惠員等人動向受到觀察。
目前到勞動部擔任政次的郭國文會不會回鍋選立委？前縣長蘇煥智是會選市長，還是也可能參選新多一席的立委？而包括市府內的一些明星級官員如陳宗彥等人的動向，也都受到觀察。副議長郭信良以及議員陳怡珍會不會參選立委？也是各方討論的重點。
對此，被點名的眾人都表示要看最後選區如何劃分，不過，有些人不待新選區的劃分，一樣會參加下屆立委的選舉。
民政局長陳宗彥則說，目前一切由中選會作業中，如何調整由中選會決定，不過台南人口目前已達190萬以上，以30萬人口即應有1席立委來算，台南早就應該多增加1席立委了，這一點會跟中央表達，也會全力爭取。
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