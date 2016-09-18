| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國爆發持刀砍人案 釀1死8傷慘劇
 首頁 > 政治

朱系人馬全數退出！洪秀柱破例接掌青年和平團

洪秀柱打破過去由黨祕書長出任董事長的慣例，將親自接掌青年和平團。（資料照，記者朱沛雄攝）

2016-09-18  13:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱打破過去由黨祕書長出任董事長的慣例，親自接掌青年和平團，同時青年和平團董事會改選後，原本前主席朱立倫人馬幾乎全數退出！

《上報》報導，黨內知情人士透露，照慣例「財團法人青年和平團」董座一職都由國民黨祕書長接任，去年初前祕書長李四川接任和平團的董事長，後來國民黨前主席朱立倫敗選請辭，李四川考慮未來自己可能也會離開黨中央，也提出和平團董事長的辭呈，其他在董事會的「朱系」人馬，包括前文傳會主委林奕華、前文傳會副主委鄭世維、前組發會副主委李麗圳等黨務主管也全都一起請辭。

朱系人馬全都退出後，洪秀柱將接掌新一屆董座，打破過去由黨祕書長出任董事長的傳統，準備自己經營培育青年的工作。這也是繼洪秀柱出任「關懷長青文教基金會」之後，第二個由洪親自接掌董事長的黨產基金會。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 朱立倫 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：朱系人馬全數退出！洪秀柱破例接掌青年和平團


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.