朱系人馬全數退出！洪秀柱破例接掌青年和平團

洪秀柱打破過去由黨祕書長出任董事長的慣例，將親自接掌青年和平團。（資料照，記者朱沛雄攝）

2016-09-18 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席洪秀柱打破過去由黨祕書長出任董事長的慣例，親自接掌青年和平團，同時青年和平團董事會改選後，原本前主席朱立倫人馬幾乎全數退出！

《上報》報導，黨內知情人士透露，照慣例「財團法人青年和平團」董座一職都由國民黨祕書長接任，去年初前祕書長李四川接任和平團的董事長，後來國民黨前主席朱立倫敗選請辭，李四川考慮未來自己可能也會離開黨中央，也提出和平團董事長的辭呈，其他在董事會的「朱系」人馬，包括前文傳會主委林奕華、前文傳會副主委鄭世維、前組發會副主委李麗圳等黨務主管也全都一起請辭。

朱系人馬全都退出後，洪秀柱將接掌新一屆董座，打破過去由黨祕書長出任董事長的傳統，準備自己經營培育青年的工作。這也是繼洪秀柱出任「關懷長青文教基金會」之後，第二個由洪親自接掌董事長的黨產基金會。