為2018拉下柯文哲 郝龍斌出招了…

郝辦成立市政資料庫，甚至要效仿美國知名真人秀「誰是接班人」模式，尋覓「藍營戰將」，郝龍斌之所以動作頻頻，就是為了「拉下柯文哲」。（資料照，記者黃耀徵攝）

2016-09-18 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在2014、2016兩次大選都以失敗收場，國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文兩人展開合作，未來不排除提供資源，直接支持青年參選，郝辦目前也成立市政資料庫，甚至要效仿美國知名真人秀「誰是接班人」的模式，來尋覓下一位「藍營戰將」，而郝龍斌之所以動作頻頻，就是為了要在2018「拉下柯文哲」。

根據《風傳媒》報導，郝辦近期成立「市政資料庫」，針對台北市長柯文哲的施政列出爭議點與攻防守則，提供黨內的有意參選人作為未來選戰參考，以利藍營參選人可對台北市長柯文哲「開砲」。除了成立資料庫外，據傳郝龍斌向基層請益，要仿效節目「誰是接班人」來舉辦活動，一方面可藉次炒熱藍營氣氛、找到接班戰將，另一方面則可對柯文哲製造壓力。

據了解，郝龍斌已在尋覓市長與市議員人選，預計在北市每一選區中都可找到新血投入市議員選舉，也有些藍營新血已向郝龍斌「拜碼頭」，希望郝龍斌提供未來競選選區的落點分析。