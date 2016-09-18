新政府上任台灣被邊緣化？外交人士爆真實狀況

政府上任後，外界不看好兩岸關係，但外交人士卻不同解讀。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-18 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕新政府上任後，外界不看好兩岸關係，也認為台灣可能會更被國際「邊緣化」，不過外交事務人士卻不這麼認為，他說，現在「新國際友台力量正在發展中」，近期在華府及台灣都有重要的國際友人活動，台灣根本沒有被邊緣化！

《三立新聞》報導，外交事務人士指出，新政府上台後，對岸不斷要新政府承認「九二共識」，中客來台數量也減少許多，台灣要參與國際上的事情屢屢被打壓，例如5月底的世界衛生大會（WHA）祭出一中原則。

外交人士接著說，雖然台灣感覺被「邊緣化」，但事實上「新國際友台力量正在發展中」，像是華府最大的台灣智庫「全球台灣研究中心」成立，不少美國政治人物、重量級學者都參與，也有許多專業美國人士擔任顧問。

外交人士強調，台灣事實上並不像中國所宣稱在國際上被封鎖及被邊緣化，實際上其實台灣有很多國際友人的支持，