總統府開放參觀讓民眾留言祝福 中客留的是...

總統府今日開放供民眾參觀。（記者張嘉明攝）

2016-09-18 10:31

〔即時新聞／綜合報導〕在2016總統大選政黨輪替後，總統府今日開始首次對外開放，由於適逢中秋連假最後一天，吸引許多民眾排隊，府方也發放小貼紙，讓民眾寫下自己對台灣的祝福，其中入府參觀民眾中也有中客，有些中客則在留言貼紙上寫上「九二共識」、「祖國統一」等字眼。

今日總統府早上9時開放以前，府前就有許多民眾在排隊等著入場，由於適逢中秋連假現場人數眾多，其中也不乏中客團旅客，民眾入府後，府方發送小貼紙，讓民眾可以在府內的留言祝福板上寫下想對總統蔡英文說的話語以及對台灣的祝福，許多民眾紛紛留下「小英加油！」「小英加油，改革要落實。」等字句。

不過中客的留言則是出現「九二共識」、「祖國寶島我愛您」、「願祖國統一，兩岸同胞團聚。」等字眼，形成強烈對比。

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入府參觀的中客在留言貼紙上寫上「願祖國統一，兩岸同胞團聚」。（記者張嘉明攝）

府方發送小貼紙，讓民眾可以在府內的留言祝福板上寫下想對總統蔡英文說的話語以及對台灣的祝福。（記者張嘉明攝）

有中客留下「祖國寶島我愛您」。（記者張嘉明攝）