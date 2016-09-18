表達台灣入聯期盼 我請友邦致函聯合國秘書長
2016-09-18 10:32
第71屆聯大總辯論即將登場，台灣入聯宣達團走上紐約街頭遊行，民進黨不分區立委谷辣斯．尤達卡特別身著阿美族傳統服裝現身時報廣場。（中央社）
〔即時新聞／綜合報導〕第71屆聯合國大會「總辯論」即將舉行，數百名僑胞及由前國防部長蔡明憲領軍的入聯宣達團也走上紐約街頭遊行，向世界表達台灣期盼入聯的想法，這也是總統蔡英文上任以來首度遇逢聯合國大會，外交部已洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，表達台灣入聯的必要性。
聯大總辯論將於20日舉行，外交部除了洽請友邦在聯大總辯論為我國執言，也洽請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長，呼籲聯合國正視台灣人民參與聯合國專門機構的基本權利，以及籲請聯合國正視台灣參與並落實「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的成果。
海外民間團體推動台灣入聯的請願活動已邁入第24年，這次在紐約發起台灣入聯遊行人數，還創下近年來的新高，超過500人參與。此外，台灣聯合國協進會（TUNA）宣達團、台灣之聲合唱團、民進黨不分區原住民立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐等人也到場力挺，格外吸睛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 催生台灣第一條人工運河 倡議人嘆：狗吠火車
- 轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋
- 柯急推翡翠專管 北水處盼中央挹注20億
- 「別吵 我在抓怪」逃逸外勞被警收服
- 千頃棗園受創 產量將減產期延
- 離婚半年 Selina談婚姻：少了激情...
- MLB》將王建民DFA 皇家提前為新球季做準備
- MLB》王建民被皇家指定轉讓 經紀人這樣回應...
- 聽聞喬任梁驟逝噩耗 陳喬恩哭斷腸
- 無視國會決議 NCC拒重審中嘉案
- 風雨不大出門去 百貨影城現人潮
- 瓦斯外洩？禍首原來是...
- 〈看門道評味道〉盆栽香料有備無患
- 上千路樹傾倒 市府︰今清理完畢
- 《觀察筆記》三人會成虎
- 台鐵豐富站未驗收就啟用 天花板漏水漏不停
- 〈婚姻研究院〉老公家事達陣 老婆要會教
- 阿里山森林鐵路土石滑落 繼續停駛1天
- 陳金鋒球員生涯倒數計時 今日重要賽事
- 風雨小 復興撤388人有驚無險
- NBA》快艇前球星9年賺20億 如今燒光宣告破產
- MLB》普侯斯14季30轟 史上第4人（影音）
- 新住民讀二專 環球科大開課
- 十指緊扣照+抱抱 GD小松菜奈親密照曝光
- 金融業刷卡機中國製 資安堪慮
- 陳俊生不想生 走入婚姻「靜觀其變」
- 竹、苗縣等8首長 赴中拚觀光
- 騎士遭捲車底 17人抬車救命
- 蘭嶼、綠島今復飛 船仍停班
- 賭博還帶娃 媽被抓嚇哭4歲女童
- 〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己
- 雙颱擾台東 灌溉圳路受損至少要修一週
- 追問救災進度官員語塞 林揆怒了
- 機器人逃離實驗室 亂入政治造勢活動被逮
- 重機具清理紅葉 居民盼早日返家
- 小栗旬報喜 山田優明春生老二
- 賣住戶個資給房仲 貪保全被訴
- 社工實習生 發想「身障福利地圖」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：表達台灣入聯期盼 我請友邦致函聯合國秘書長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分