表達台灣入聯期盼 我請友邦致函聯合國秘書長

第71屆聯大總辯論即將登場，台灣入聯宣達團走上紐約街頭遊行，民進黨不分區立委谷辣斯．尤達卡特別身著阿美族傳統服裝現身時報廣場。（中央社）

2016-09-18 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕第71屆聯合國大會「總辯論」即將舉行，數百名僑胞及由前國防部長蔡明憲領軍的入聯宣達團也走上紐約街頭遊行，向世界表達台灣期盼入聯的想法，這也是總統蔡英文上任以來首度遇逢聯合國大會，外交部已洽請友邦致函聯合國秘書長潘基文，表達台灣入聯的必要性。

聯大總辯論將於20日舉行，外交部除了洽請友邦在聯大總辯論為我國執言，也洽請友邦駐聯合國常任代表為我國聯名致函聯合國秘書長，呼籲聯合國正視台灣人民參與聯合國專門機構的基本權利，以及籲請聯合國正視台灣參與並落實「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs）的成果。

海外民間團體推動台灣入聯的請願活動已邁入第24年，這次在紐約發起台灣入聯遊行人數，還創下近年來的新高，超過500人參與。此外，台灣聯合國協進會（TUNA）宣達團、台灣之聲合唱團、民進黨不分區原住民立委谷辣斯．尤達卡、時代力量立委林昶佐等人也到場力挺，格外吸睛。