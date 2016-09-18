不滿受刑人做醬油領46K 網紅一句話嗆爆他們...
2016-09-18 09:59
每年為國庫挹注超過6000萬元營收的屏監醬油工場。（資料照，記者李立法攝）
〔即時新聞／綜合報導〕屏東監獄生產的「鼎新醬油」年年熱銷，這個月剛好遇上中秋佳節，又讓銷量大增，本月參與生產的受刑人分紅領得4萬6千元勞作金，不過卻遭到月薪不到4萬的監所員工眼紅抱怨，對此引起網友討論，主持人陳沂在臉書上一句話神回，讓鄉民大推！
屏科大技術指導屏監生產醬油，本月鼎新醬油熱銷，受刑人領得4萬6千元勞作金，月薪不到4萬的監所員工眼紅抱怨，他們是罪人，政府養還作息正常，竟能單月領4萬多。
不過，網友都認為這些受刑人也是用自己的勞力工作，而且他們比起監所員工還少了自由。陳沂認為，如果眼紅受刑人領4萬6000元，「啊不然你自己進去關不就得了！」這句話讓許多網友大推，也有網友留言：「受刑人去學一技之長，靠勞力賺錢、矯正過錯，出來能做正當的事，不要再走錯路，是在眼紅什麼？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民遭皇家隊指定轉讓 本季恐提前結束
- 哪縣市較沒受颱風侵襲？ 網友推爆這地方
- 搶包挽回女友 和好照樣被法辦
- MLB》暴投送紅襪致勝分 洋基季後賽岌岌可危
- 〈失戀共和國〉別讓愛掏空了自己
- 兆豐案向上究責 曾張恐陷風暴
- 雙颱連襲》花蓮災損逾百萬 菜價漲
- （影音）《安娜貝爾》回來了！恐怖前導預告曝光
- 雙颱擾台東 灌溉圳路受損至少要修一週
- MLB》王建民被皇家指定轉讓 經紀人這樣回應...
- 聽聞喬任梁驟逝噩耗 陳喬恩哭斷腸
- 世界大學羽球錦標賽》王子維、許雅晴 快意挺4強
- 喬任梁驟逝 蛇精男痛哭「你永遠活在我心中」
- Kid首度同框許維恩 姊弟助陣
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 舊魚市場公民對話 21日第二場
- 雙碩士醫檢師 一夜情偷拍25女
- 台維斯盃世界組》報奧運之仇 波特羅5小時解決穆雷
- NBA》活塞年輕化 傑克森：我必須一肩扛起責任
- 帕運》自由車公路賽傳噩耗 伊朗選手摔車後死亡
- 艾美獎倒數 希德斯頓情變後現身
- 瓦斯外洩？禍首原來是...
- 建仔練投2次 感覺不錯
- 中英對照讀新聞》The Power "Bomb" That’s Giving a South Korean Mother Nightmares 令南韓媽媽做惡夢的電費「炸彈」
- 飲用水源當澡盆？中國大媽撫仙湖洗頭被罵翻
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 熱心里長劉得全 助獨居癌男到善終
- 全猿52 再喊一次陳金鋒
- 林洲民臉書 颱風夜翻遠雄舊帳
- 賽夏民族議會 不認同原民會該族代表
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 聽說鼠藥能解癮 街友送醫洗胃
- 石門水庫加大排洪量 上午8點每秒600立方公尺
- 新澤西州炸彈爆炸 尚無人員受傷通報
- 中秋假期「連烤」 牡蠣價翻倍漲
- 柯急推翡翠專管 北水處盼中央挹注20億
- 擁槍彈藏警背心 動機不單純
- 亞餐學生實習食品分享街友與獨老 做愛心又環保
- 五條港安檢所 遊客中心像媽祖廟
- 雙颱農損逾8億 水果恐一路貴到明年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不滿受刑人做醬油領46K 網紅一句話嗆爆他們...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分