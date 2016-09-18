不滿受刑人做醬油領46K 網紅一句話嗆爆他們...

每年為國庫挹注超過6000萬元營收的屏監醬油工場。（資料照，記者李立法攝）

2016-09-18 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕屏東監獄生產的「鼎新醬油」年年熱銷，這個月剛好遇上中秋佳節，又讓銷量大增，本月參與生產的受刑人分紅領得4萬6千元勞作金，不過卻遭到月薪不到4萬的監所員工眼紅抱怨，對此引起網友討論，主持人陳沂在臉書上一句話神回，讓鄉民大推！

屏科大技術指導屏監生產醬油，本月鼎新醬油熱銷，受刑人領得4萬6千元勞作金，月薪不到4萬的監所員工眼紅抱怨，他們是罪人，政府養還作息正常，竟能單月領4萬多。

不過，網友都認為這些受刑人也是用自己的勞力工作，而且他們比起監所員工還少了自由。陳沂認為，如果眼紅受刑人領4萬6000元，「啊不然你自己進去關不就得了！」這句話讓許多網友大推，也有網友留言：「受刑人去學一技之長，靠勞力賺錢、矯正過錯，出來能做正當的事，不要再走錯路，是在眼紅什麼？」