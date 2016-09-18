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練「龜息大法」保長壽？張景森：超級忍者才辦得到！

2016-09-18  08:59

〔即時新聞／綜合報導〕行政院政務委員張景森老愛在臉書上發酸文，卻一再出包，他又發文表示，好友傳授「龜息大法」，希望他能逐漸戒除「不謀亂動」的毛病，「能夠成為成功的政治人物」。

他文中雖然記下龜息大法的種種練法，不過，他沒說要練成，還強調「烏龜每分鐘才呼吸5次，沒有熱情之類浪費能量的燥動，故壽命一般可達500歲」，直說「這功夫真的不好學。…據說有些印度的苦行僧也會這套法門，他們可以將頭埋入土內，只用肛門來呼吸 。…恐怕要超級忍者才辦得到！」

不過，張景森發這個文並沒有對外公開，只是在朋友間傳閱。

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  • 張景森說練龜息大法成功，只有超級忍者才辦得到！（圖擷取自張景森臉書）

    張景森說練龜息大法成功，只有超級忍者才辦得到！（圖擷取自張景森臉書）

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