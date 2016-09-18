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查兆豐涉洗錢案 名嘴爆：調查局被金管會當賊防

名嘴蔡玉真（中）爆料指，在查兆豐涉洗錢案中，調查局被金管會像賊防。（資料照，記者錢利忠攝）

2016-09-18  08:24

〔即時新聞／綜合報導〕金管會在莫蘭蒂颱風來襲的夜晚，公布懲處報告，但整個內容引發行政院不滿，要求再進一步追究責任，而據名嘴蔡玉真爆料，指金管會對兆豐案的調查，竟然把調查局排除在外，「甚至被當賊來防」，引發更多揣測。

《自由時報》報導，林全院長下令，將金管會提報追究前兆豐金董事長蔡友才的疏失一事，再擴大及深入追查，可能追究到馬政府時期的金管會主委曾銘宗與財政部長張盛和兩位。

蔡玉真在臉書提出懷疑，指金管會「刻意掩蓋，又想主導整個事件完美切割，大事化小，怕真的攤開洗錢內幕，可能「動搖國本」，金管會到底在坦護誰？」

她還爆料，台灣偵辦洗錢案的權責單位當然是「調查局洗錢防制中心」，可是，「我查證的調查局高層，確定整個兆豐金洗錢案調查局完全沒有介入，甚至被當賊來防」；「法務部高層也承認，…專案小組，完全與金管會配合，辦案程序與資料全部來自金管會。」

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相關關鍵字： 丁克華 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢 蔡玉真 金管會
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