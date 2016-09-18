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總統府否認 但媒體還是爆：傳林全不滿陳菊…

媒體指行政院長林全（圖右）不滿高雄市長陳菊插手國營事業人事。（資料照，記者陳薏云攝）

2016-09-18  07:49

〔即時新聞／綜合報導〕國營事業人事案一直處於傳言多多的「浮動」狀態，而據報導，新潮流系尤其是高雄市長陳菊人馬多所斬獲，引發行政院長林全不滿，甚至一度找上蔡英文總統詢問，才由蔡總統攔下這人事案。

針對這項內鬥搶安插人事傳言，總統府已否認，不過，《中國時報》報導，是因為蔡總統出手擋下，才中止一個新系搶位置的爭權戲碼；但報導中並未明確指出是那一個人事案。

據報導，民進黨內新系、菊系、蘇系結盟，在國營事業上，新系有「自來水公司董事長郭俊銘、台鹽董事長陳啟昱、台苯董事長為新系大老吳乃仁之女吳怡青」、而蘇系有蔡憲浩出任信用保證基金會董事長。

報導還指出，府院與菊系正為中鋼人事僵持不下而延宕，且不止是中鋼母公司董事長寶座，還擴及相關子公司約20個以上的人事案，幾乎成「一條龍」式的包攬。

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  • 媒體指行政院長林全不滿高雄市長陳菊（圖）插手國營事業人事。（資料照，記者張忠義攝）

    媒體指行政院長林全不滿高雄市長陳菊（圖）插手國營事業人事。（資料照，記者張忠義攝）

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