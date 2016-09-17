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黃國昌怒批中嘉案 NCC：沒有放水

2016-09-17  23:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕中嘉案持續延燒，時代力量立委黃國昌今在臉書發文痛批國家通訊傳播委員會（NCC）對於投審會去函徵詢，竟然回函表明不會再審中嘉案，將立院決議視若無物，他要求NCC出面說明。

對於黃國昌的批評，NCC稍早發出聲明解釋，對於中嘉併購案，NCC已經做成行政處分在先，而且也於日前函復投審會，內容提到只要具備行政程序法法定事由，依法就會重新審查，因此也請投審會基於職權就該案之投資架構及投資內容進行實質審查。至於若是中嘉併購案實質投資人被認定其有違反黨政軍退出媒體條款或其他違法情事，NCC將依法嚴格審查。NCC發言人翁柏宗強調，沒有放水，也沒有壓力，一切將依法處理。

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  • 黃國昌批NCC無視立院決議，讓中嘉案過關。（擷取自黃國昌臉書）

    黃國昌批NCC無視立院決議，讓中嘉案過關。（擷取自黃國昌臉書）

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