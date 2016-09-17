藍營縣市首長訪中 邱鏡淳：盼中國有容乃大
2016-09-17 21:26
〔即時新聞／綜合報導〕由國民黨及無黨籍8縣市政府首長組成的訪問團前往中國，爭取中國遊客來台救觀光。新竹縣長邱鏡淳晚間在北京接受媒體訪問時指出，盼中國有容乃大。
中國國台辦發言人馬曉光今日表示，應北京市台辦邀請，新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等8個縣市負責人組成的台灣縣市長參訪團今日至北京訪問，將就經濟、文化及旅遊等進行交流，此外部分成員將造訪其他省份。
根據《中央社》報導，邱鏡淳指出，此次造訪中國，期盼中國當局不要因為「九二共識」的敏感問題，認定台灣的朋友「都是壞朋友」，並希望中國「有容乃大」，大家就是一家人。
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