林全開砲！ 追問救災進度官員卻頻頻語塞…

行政院長林全今下午6時前往中央災害應變中心聆聽雙颱會報，一改前幾次來的沉默，分別點名經濟部及NCC詢問相關進度，沒想到各單位官員卻語塞，讓林全抿嘴無奈。（記者陳薏云攝）

2016-09-17 19:44

〔記者陳薏云／新北報導〕行政院長林全今下午6時前往中央災害應變中心聆聽雙颱會報，一改前幾次來的沉默，分別點名經濟部及國家通訊傳播委員會（NCC）詢問相關進度，沒想到各單位官員卻語塞。林全問起住戶是否能查到自家「市話」停話，NCC卻回應「我們再了解一下」，林全又問為何屏東縣復電需要等到19日23時才能修好，經濟部則表示要等道路搶通，林全接問「道路問題誰處理」，台下卻一片寂靜，讓林全表情不悅。

林全首先問起停水部分，表示屏東縣仍有4150戶停水，經濟部回應「原預期台電今晚修復，屏東縣將可在明早6點復水」，林全立刻反應「台電提供的資料要到19日23時才能復電」，並直言經濟部資料與台電數據不同步。經濟部官員立刻補充，會先以柴油發電機應急，並即刻搶修。

林全接著提起停電，質疑「為什麼（屏東縣）復電會搞這麼晚」，針對屏東縣仍有5萬餘戶停電，台電則即刻回應「主要是山區道路中斷問題，大型機具無法上山搶修」，林全回應，19日才復電，等於5萬多戶要停電5天。

緊接著林全追問：「那道路清理部分是誰負責？鄉鎮還是誰？」，沒想到台下一片寂靜，沒有官員回應，之後經濟部才回應「因多為鄉道，會再多跟鄉鎮市溝通」，林全貌似不滿此答案，表示會後將再與經濟部進行討論。

最後林全問起NCC的市話停話部分，為何要等到22日才能下午5時才能搶通，NCC表示台南、高雄及屏東有淹水災情，因此恢復較慢，林全立即質疑「高雄、屏東目前都沒淹水阿」，NCC又立刻回應，主要還是電力問題，若電力恢復將能加快修復，不過林全直接回應「你不能都推給電力」，接著又詢問9千多戶停話民眾是否能上網查到停話狀態，沒想到NCC官員卻語塞三秒，最後吐出「我們再查一下」，讓林全抿嘴無奈。

林全最後表示，水電市話要停這麼久，在文明社會是非常痛苦的事，呼籲各部會應有同理心，並將相關停用資訊公開上網，讓民眾可以自行查詢掌握。會後也與被點名的部會進行詳細討論，希望各單位檢討搶救速度。

相關影音