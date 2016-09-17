林全開砲！ 追問救災進度官員卻頻頻語塞…
行政院長林全今下午6時前往中央災害應變中心聆聽雙颱會報，一改前幾次來的沉默，分別點名經濟部及NCC詢問相關進度，沒想到各單位官員卻語塞，讓林全抿嘴無奈。（記者陳薏云攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕行政院長林全今下午6時前往中央災害應變中心聆聽雙颱會報，一改前幾次來的沉默，分別點名經濟部及國家通訊傳播委員會（NCC）詢問相關進度，沒想到各單位官員卻語塞。林全問起住戶是否能查到自家「市話」停話，NCC卻回應「我們再了解一下」，林全又問為何屏東縣復電需要等到19日23時才能修好，經濟部則表示要等道路搶通，林全接問「道路問題誰處理」，台下卻一片寂靜，讓林全表情不悅。
林全首先問起停水部分，表示屏東縣仍有4150戶停水，經濟部回應「原預期台電今晚修復，屏東縣將可在明早6點復水」，林全立刻反應「台電提供的資料要到19日23時才能復電」，並直言經濟部資料與台電數據不同步。經濟部官員立刻補充，會先以柴油發電機應急，並即刻搶修。
林全接著提起停電，質疑「為什麼（屏東縣）復電會搞這麼晚」，針對屏東縣仍有5萬餘戶停電，台電則即刻回應「主要是山區道路中斷問題，大型機具無法上山搶修」，林全回應，19日才復電，等於5萬多戶要停電5天。
緊接著林全追問：「那道路清理部分是誰負責？鄉鎮還是誰？」，沒想到台下一片寂靜，沒有官員回應，之後經濟部才回應「因多為鄉道，會再多跟鄉鎮市溝通」，林全貌似不滿此答案，表示會後將再與經濟部進行討論。
最後林全問起NCC的市話停話部分，為何要等到22日才能下午5時才能搶通，NCC表示台南、高雄及屏東有淹水災情，因此恢復較慢，林全立即質疑「高雄、屏東目前都沒淹水阿」，NCC又立刻回應，主要還是電力問題，若電力恢復將能加快修復，不過林全直接回應「你不能都推給電力」，接著又詢問9千多戶停話民眾是否能上網查到停話狀態，沒想到NCC官員卻語塞三秒，最後吐出「我們再查一下」，讓林全抿嘴無奈。
林全最後表示，水電市話要停這麼久，在文明社會是非常痛苦的事，呼籲各部會應有同理心，並將相關停用資訊公開上網，讓民眾可以自行查詢掌握。會後也與被點名的部會進行詳細討論，希望各單位檢討搶救速度。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 郝龍斌、連勝文出手 提前布局2018
- 大巨蛋再掀波瀾？林洲民臉書痛斥趙藤雄「囂張」
- 傳藍營提上千預算案杯葛 綠委一句話總結超酸！
- NCC不審中嘉案 黃國昌批：林全向徐旭東低頭
- 國民黨籌措財源 動黨史文物腦筋
- 林志玲裸泳照曝光 網虧是最想毀掉照片之一
- 子瑜射箭飄髮征服好萊塢！《雷神3》導演也關注
- 馬勒卡來襲 花蓮清晨出現雙彩虹
- MLB》防禦率史上最低 本季最強終結者是他！
- 颱風過後 仁德、關廟趕緊這麼做…
- 屏東115歲人瑞 彭玉梅辭世
- 國銀西進虧損 南向獲利創高
- 《健康充電站》胃食道逆流保健講座
- 人生護理站 開計程車的胡先生
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- T.O.P怨中國私生飯騷擾 強國人竟栽贓台粉還要求道歉
- 若有災損傷亡 30日內申請救助
- （台南）米街遊市集 重現百年老街風華
- 淡水河水位超過2.2米 北市大同、新北三重警戒
- 風過遊客來 南投景點車潮爆量
- 邀請函尚未收到 我仍將赴ICAO大會
- 一張圖秒懂身障資源 東海大三生有創意
- 自由廣場》謊言編織的黑色台灣
- 中颱馬勒卡逐漸北轉 對台灣威脅降低
- 歐巴馬在美出生 川普終於認了
- 首屆國際踩舞祭 市長：歡迎來尬舞
- 高市府偕軍方 逾8千人續災後復原
- 09/17 各報重點新聞一覽
- 旅遊限制令無效 中國祈福黨偷渡來騙
- 中秋不烤肉聚賭... 4歲女看媽媽被抓嚇哭
- 莫蘭蒂颱風造成澎湖離島重創 也引發民怨
- 馬勒卡侵台 桃機69航班、1萬3千名旅客受影響
- 章子怡帶愛女飛多倫多 汪峰笑回：你剝奪我看女兒的權利
- 馬勒卡撲北台 南部曾文水庫卻要洩洪了…
- 大藝墅家 龍潭社區型電梯豪墅
- 北極海冰覆蓋面積 創次低紀錄
- 颱風攪局-蘇打綠昨晚嗨唱 今晚取消
- 北市今停班課「古蹟開門」活動只剩明天
- 颱風造成農損嚴重 綠委為農民爭取個案補助
- 颱風天就是要抓寶？宜蘭風雨不大 民眾陸續出門
- 受刑人釀醬油分紅4萬6 比監所員工薪水高…
- 新iPhone全球開賣 果粉既興奮又沮喪
- 自由廣場》蓮舫的一中 九二的一中
- 火警沒灌水？ 消防隊︰屋內滅火
- 搶食銀髮商機 全齡退休宅 房市新亮點
標題：林全開砲！ 追問救災進度官員卻頻頻語塞…
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email