中市觀旅局 盼推動郵輪團進團出免簽
2016-09-17 18:26
〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市整合海空雙港連結國際門戶，曾任華信航空董事長、現任觀光旅遊局長的陳盛山看好未來的國際郵輪商機，但亞洲郵輪經濟圈，卻只有台灣沒免簽，他建議中央與業者合作，開放台灣郵輪團進團出免簽政策，吸引國外遊客來訪，中台灣會讓郵輪旅客感受到在地觀光魅力。
立法院副院長蔡其昌說，台灣在地理位置上具備優勢，打開中台灣門戶能讓台灣貨物出去、全世界觀光客進來，期望郵輪產業能帶動台灣整體經濟發展與國際能見度。他強調，日前已經成功向行政院爭取到泰國免簽證試辦，未來也會積極協助爭取郵輪免簽的試行。
陳盛山曾跨足空運和海運的經營，他說，國際郵輪載客量達上千人次，是極具效率的國際旅遊載具，全球郵輪客上看2400萬，亞洲佔220萬，而兩岸4地的亞洲潛在郵輪旅客則至少超過15億人次，亞洲郵輪經濟圈內的大陸、日、韓、星、馬、港等地，均已提供免簽服務，招攬郵輪商機，唯獨台灣例外。
他又說，台灣4大商港應努力進入「亞洲郵輪經濟圈」，以兩岸四地為核心開拓市場。但台灣簽證的問題造成郵輪旅遊不便，促使部分國際郵輪轉往入境免簽區域，建議政府早日開放郵輪團進團出24小時或48小時免簽政策，讓台灣郵輪市場更活絡。
陳盛山強調，未來郵輪入港行程應朝向中小團的主題遊程模式發展，帶領旅客進行在地觀光的深度體驗，市府也會因應國際船商及旅客需求，提供遊程規劃建議，整合在地觀光相關資源，擴大國際郵輪觀光消費與產值。
市府表示，中台灣7縣市已經於去年底完成觀光資源整合，建立合作平台，郵輪旅遊環境整備已逐步到位，歡迎國際郵輪公司將旅客送到台中，中台灣一定用最友善熱情的接待，讓遊客感受到在地觀光魅力。
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