| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北北基、花蓮宣布 明天正常上班上課 大雨特報！中部以北10縣市 嚴防土石流、山洪 宜蘭縣宣布 明天正常上班上課
 首頁 > 政治

肯定防災國軍紀律好 馮世寬：打仗一定贏

2016-09-17  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今日下午在新北市探視防災的國軍部隊，直誇現場的官兵士氣當激昂，看得出來訓練得當，做事情也有紀律，從這幾點看來，打仗一定能拿下勝利。

據《聯合報》報導，面對馬勒卡颱風侵襲，國軍在新北市預先設置防災兵力，馮世寬前往巡視時強調，防災最重要的就是儘快完成任務，而國軍整體士兵的水準都非常好，若是去打仗肯定會贏。

至於最近有網友疑似抹黑高雄市府，指稱官員都跑去休假，只剩下國軍在原地救災，馮世寬則回應自己不知此事，但現在不是計較誰在誰不在的時候，應該要專心防災與救災才對。

廣告
  • 國防部長馮世寬國防部長馮世寬今日下午在新北市探視防災的國軍部隊，直誇官兵做事有紀律，打仗一定能拿下勝利。（資料照，記者林正堃攝）

    國防部長馮世寬國防部長馮世寬今日下午在新北市探視防災的國軍部隊，直誇官兵做事有紀律，打仗一定能拿下勝利。（資料照，記者林正堃攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國軍 國防部長 救災 颱風 馬勒卡颱風 馮世寬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：肯定防災國軍紀律好 馮世寬：打仗一定贏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.