肯定防災國軍紀律好 馮世寬：打仗一定贏

2016-09-17 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕國防部長馮世寬今日下午在新北市探視防災的國軍部隊，直誇現場的官兵士氣當激昂，看得出來訓練得當，做事情也有紀律，從這幾點看來，打仗一定能拿下勝利。

據《聯合報》報導，面對馬勒卡颱風侵襲，國軍在新北市預先設置防災兵力，馮世寬前往巡視時強調，防災最重要的就是儘快完成任務，而國軍整體士兵的水準都非常好，若是去打仗肯定會贏。

至於最近有網友疑似抹黑高雄市府，指稱官員都跑去休假，只剩下國軍在原地救災，馮世寬則回應自己不知此事，但現在不是計較誰在誰不在的時候，應該要專心防災與救災才對。