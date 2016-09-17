九二共識縣市訪中國 朱立倫：雙邊的交流一定要持續
2016-09-17 16:55
〔記者鍾泓良／新北報導〕由國民黨及無黨籍8縣市政府首長，組成的「九二共識縣市」出發到中國，爭取中國客來台救觀光。代表新北出訪的副市長葉惠青今日率同農業局、經發局前往北京，與其他縣市首長會合後，明天將參加由國台辦主任張志軍作東的歡迎晚宴。媒體詢問新北市長朱立倫是否交代任務，朱立倫強調，民間或地方層次的交流一定要持續，期待這次交流，兩岸可以有更多合作。
南投縣長林明溱日前表示，將與多位縣市首長組成「九二共識縣市」，到中國爭取中國客來台，參訪團成員包括新北、新竹、苗栗、南投、花蓮、台東、金門、連江等藍營或無黨籍縣市正副首長。
朱立倫強調，不管兩岸關係如何演變，民間或地方層次的交流一定要持續，尤其新北市是台灣第一大城市，因此重視兩岸間的經貿關係、農業合作及觀光旅遊。尤其是希望透過這次的交流，增進更多經貿投資、農業合作，「或是我們觀光旅遊可以比較順暢一些。」
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