| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北北基、花蓮宣布 明天正常上班上課 大雨特報！中部以北10縣市 嚴防土石流、山洪 宜蘭縣宣布 明天正常上班上課
 首頁 > 政治

九二共識縣市訪中國 朱立倫：雙邊的交流一定要持續

2016-09-17  16:55

〔記者鍾泓良／新北報導〕由國民黨及無黨籍8縣市政府首長，組成的「九二共識縣市」出發到中國，爭取中國客來台救觀光。代表新北出訪的副市長葉惠青今日率同農業局、經發局前往北京，與其他縣市首長會合後，明天將參加由國台辦主任張志軍作東的歡迎晚宴。媒體詢問新北市長朱立倫是否交代任務，朱立倫強調，民間或地方層次的交流一定要持續，期待這次交流，兩岸可以有更多合作。

南投縣長林明溱日前表示，將與多位縣市首長組成「九二共識縣市」，到中國爭取中國客來台，參訪團成員包括新北、新竹、苗栗、南投、花蓮、台東、金門、連江等藍營或無黨籍縣市正副首長。

朱立倫強調，不管兩岸關係如何演變，民間或地方層次的交流一定要持續，尤其新北市是台灣第一大城市，因此重視兩岸間的經貿關係、農業合作及觀光旅遊。尤其是希望透過這次的交流，增進更多經貿投資、農業合作，「或是我們觀光旅遊可以比較順暢一些。」

廣告
  • 新北市長朱立倫強調，民間或地方層次的交流一定要持續，期待兩岸可以有更多合作。（記者鍾泓良攝）

    新北市長朱立倫強調，民間或地方層次的交流一定要持續，期待兩岸可以有更多合作。（記者鍾泓良攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中客一條龍 中客來台 兩岸關係 觀光旅遊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：九二共識縣市訪中國 朱立倫：雙邊的交流一定要持續


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.