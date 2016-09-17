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8名藍營縣市長赴中國 俞正聲將接見

2016-09-17  16:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳聞8名藍營縣市長16日赴中國，與北京、國台辦高層會面，中國國台辦發言人馬曉光今天證實此事，將與國台辦主任張志軍、中國全國政協主席俞正聲會面。

據《中央社》報導，馬曉光表示，包括新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等8縣市首長組成的參訪團，應北京邀請赴中展開參訪，將針對旅遊、經濟、文化等領域雙方進行探討。

馬曉光說，其中部分縣市首長還將到中國其他省市參訪。

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  • 中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷自網路）

    中國國台辦發言人馬曉光。（圖擷自網路）

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相關關鍵字： 中國 中國國台辦 中國國台辦主任張志軍 統戰 縣市長 藍營
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