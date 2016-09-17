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陳菊駁救災不力 災後復原小組全力動員

台電搶修，預計今晚高市全數恢復供電。（記者洪臣宏攝）

2016-09-17  15:55

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長陳菊今天視察電力搶修時，澄清外界救災不力指責，並對市府未全力協助國軍救災說法表達遺憾，她說這會「撕裂市民與國軍之間的感情」，並表示災後復原小組早已啟動全力復災。

陳菊在台電鳳山處長邱慶輝陪同下，赴大寮區至學路視察電力搶修情形，並慰勉台電工程人員辛勞，停電用戶數由45萬戶降至約2千戶，陳菊說剩餘搶修上較為困難，希望台電於安全無虞及專業評估下，儘速全數恢復電力供應。

台電指出，台29線林寮有30幾支電桿斷緣，因堤防樹木高大需市府機具排除障礙後，才能順利完成栽桿穿線恢復供電，預計今晚會全部恢復供電。

莫蘭蒂風災是高市自賽洛瑪颱風後，風力最強的一次，有網友指責市府救災不力，陳菊澄清，颱風警報解除後雖依往例解除災害應變中心一級開設，但隨即成立災後復原小組，立即動員環保局、工務局、教育局及開口契約協力廠商等共投入7千多名人力，加速進行後續的災後重建工作。

國軍支援1200多名人員復災，但有人指控市府未全力協助國軍救災，陳菊強調這絕非事實，高雄市向來與國軍合作無間，非常感謝國軍不辭辛勞的協助。

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