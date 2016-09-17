陸官校長打掃惹議 馮世寬：要給他一個讚

2016-09-17 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，國軍派出大量人力協助民眾清理家園。而陸軍官校校長張捷被拍到與官兵一同打掃環境，原本應是一樁美事，沒想到反而引起部分人士質疑。對此，國防部長馮世寬力挺部屬，「要給他一個讚」。

綜合媒體報導，照片中張捷穿著連身工作服，親自幫忙整理環境，但有人質疑，國家給予張捷的將軍階級並不是要他去搬樹枝，也有人認為張捷有作秀意圖，令他頗為難過。

馮世寬表示，張捷的舉動顯示出國軍勇於犧牲，以達成任務為優先的使命感，認為這樣的舉動並不會矮化將軍身分。他強調，每位官兵都是別人家的孩子和父親，張捷願意以身作則，「要給他一個讚」。