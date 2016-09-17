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第一線台電、水公司搶修人員 花媽給85分

台電人員昨持續搶修。（記者葛祐豪攝）

2016-09-17  14:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳菊今天前往大寮視察電力搶修情形，慰勉台電工程人員辛勞，台電表示停電戶剩下2千多戶，今晚可修復供電，雖然有批評聲，指救災不及格，陳菊對於第一線的台電、自來水公司人員，給予85分。

陳菊說，目前高雄市已經全面復水，這次莫蘭蒂風災是高雄市從賽洛瑪颱風後，風力最強的一次，對於網友指責市府救災不力，陳菊澄清說，颱風警報解除後，雖依往例解除災害應變中心一級開設，為因應莫蘭蒂颱風高雄市帶來的損害，隨即成立災後復原小組，昨天並動員環保局、工務局、教育局及開口契約協力廠商等，共投入7千多名人力，國軍則支援1200多人，加速進行後續的災後重建工作。

陳菊肯定並感謝台電人員，於短時間內緊急復原電力供應，將停電用戶數由45萬戶降至2千多戶。

台電則強調，預計今晚可完全恢復供電。

陳菊說，高雄市向來與國軍合作無間，非常感謝國軍弟兄不辭辛勞，協助高雄市面臨的各項災害，若干指控市府未全力協助國軍救災並非事實，也撕裂市民與國軍之間的感情，令人遺憾。

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