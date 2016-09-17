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全鄉忙著撤離躲颱風 南澳鄉長出國旅遊挨批

2016-09-17  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕中台馬勒卡侵台，宜蘭縣首當其衝，雖然還未傳出災情，但為確保民眾安全，南澳鄉在國軍協助下實施預防性撤離，共撤走41戶138人。但令鄉民不滿的是，鄉長薛秋花此時竟在泰國旅遊。

根據《蘋果日報》報導，今日上午南澳鄉民便趕忙撤離，但薛秋花在中秋節前便請假出國，與清潔隊長一同在13日前往泰國，鄉公所證實確有此事。

媒體致電薛秋花，她坦言人的確在泰國，但都有使用通訊軟體掌握災情，並將在今日回台。但鄉民表示，此次薛秋花並非出國考察，不應把私人行程看得比民眾安全還重要。

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  • 馬勒卡襲台，軍方協助南澳鄉實施預防性撤離。（記者江志雄翻攝）

    馬勒卡襲台，軍方協助南澳鄉實施預防性撤離。（記者江志雄翻攝）

  • 南澳鄉長薛秋花颱風期間前往泰國旅遊，引起鄉民不滿。（資料照，記者簡惠茹攝）

    南澳鄉長薛秋花颱風期間前往泰國旅遊，引起鄉民不滿。（資料照，記者簡惠茹攝）

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