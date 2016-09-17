幽靈網友栽贓高市府 綠委批藍政客見獵心喜
2016-09-17 14:27
劉世芳質疑烏龍照片、不實抹黑、惡意栽贓、大量分享地目的是什麼？（記者葛祐豪攝）
〔記者葛祐豪／高雄報導〕署名「龍哲屏」的網友貼文指責高雄市政府，在莫蘭蒂風災時，對支援國軍不聞不問、自己去休假。這名網友的貼文還被多名藍營政治人物轉貼，立委劉世芳查出這張照片的地點在屏東東港，根本移花接木，且帳號是幽靈帳戶，她質疑包括烏龍照片、不實抹黑、惡意栽贓、大量分享的目的是什麼？
9月16日「龍哲屏」臉書貼文，經過蔡正元、江啟臣等幾位國民黨政治人物第一時間分享，已超過5000次分享。
劉世芳今天下午受訪時說，仔細檢視這則貼文，抹黑造假的痕跡斧鑿斑斑，可發現的四大不思議：
（一）時間瞎掰：龍哲屏說：「9月15日18：30宣布撤除災防中心」「國軍像孤兒」？事實是9月15日18時30分，高雄市災防應變中心第六次工作會議才正要開，更還沒有「宣布撤除災防中心」。
（二）地點瞎掰：仔細看龍哲屏所貼照片，垃圾車右上方黃色招牌上「三禾汽車」「Car OK」，經過詳細比對查證，拍攝地點不在高雄市，而是屏東縣東港鎮船頭路25-305號！
（三）照片打臉自己：仔細看龍哲屏的照片，就是國軍跟清潔隊員一起清運，哪來「國軍像孤兒」？
（四）幽靈帳號：「龍哲屏」這個帳號，在這篇之前公開貼文都僅有轉貼文章，令人懷疑是養帳號。而且，昨天半夜，帳號一度關閉，是想要湮滅什麼證據？
劉世芳強調，大力轉貼的國民黨政客，是頭腦太蠢見獵心喜，還是根本與「龍哲屏」有犯意聯絡？「江啟臣跟蔡正元有義務踹共！」
她說，風災不可怕，可怕的是，竟有人想利用風災來栽贓高雄、國軍弟兄、高雄市民。
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