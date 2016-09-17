| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
羽球》台將好棒！ 雪梨國際賽狂掃兩冠
 首頁 > 政治

基隆市議長宋瑋莉下廚 應變中心加菜

基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜。（記者俞肇福攝）

2016-09-17  14:11

〔記者俞肇福／基隆報導〕因應馬勒卡颱風逼近，基隆市災害應變中心開設，基隆市議長宋瑋莉今天到災害應變中心下廚，幫值班人員加菜；消防局副局長陳龍輝說，這是基隆市消防局第一次有議長到消防隊「辦桌」慰勞辛苦的隊員，大家都感受議長滿滿的愛心。

宋瑋莉說，17日將自家廚房冰箱的食材帶到應變中心廚房，在消防局廚工阿姨協助下，將家中食材變成一道道香味可口的家常菜。

議長宋瑋莉準備的菜餚分別有「鹹蛋苦瓜」、「海帶絲」、「紅燒牛肉」、「有機紅菜」、「乾煎鮭魚」、「油爆花枝丸」、「三杯透抽」’「油炸干貝」、「香菇炒肉絲」、「貢丸雞湯」；宋瑋莉除了帶食材外，還帶了秘密武器醬油，宋瑋莉不到半個小時，一道道冒著熱氣的菜餚陸續端上餐桌，陣陣香氣也引得同仁們來到廚房一探究竟，更大讚宋議長的好手藝。

議長宋瑋莉說，災害應變中心的同仁們從16日晚8點就開始進駐，整個晚上不眠不休地堅守著崗位為基隆市民的安危把關，十分辛苦，做幾道簡單的菜跟大家分享，希望同仁們吃了之後都能元氣滿滿，同時也藉此感謝大家的辛勞。

廣告
  • 基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜，希望能讓員工元氣滿滿。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜，希望能讓員工元氣滿滿。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜；副市長林永發（左4）與消防局同仁吃得頗為開心。（記者俞肇福攝）

    基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜；副市長林永發（左4）與消防局同仁吃得頗為開心。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 宋瑋莉 災害應變中心 馬勒卡颱風
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
柚子肉丸
傳統青醬細扁麵
美味沙拉小秘訣
颱風過後這樣洗蔬果
轉寄

標題：基隆市議長宋瑋莉下廚 應變中心加菜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月17日‧星期六‧丙申年八月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.