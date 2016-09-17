基隆市議長宋瑋莉下廚 應變中心加菜
2016-09-17 14:11
基隆市議長宋瑋莉今天帶食材到應變中心下廚，幫應變中心員工加菜。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕因應馬勒卡颱風逼近，基隆市災害應變中心開設，基隆市議長宋瑋莉今天到災害應變中心下廚，幫值班人員加菜；消防局副局長陳龍輝說，這是基隆市消防局第一次有議長到消防隊「辦桌」慰勞辛苦的隊員，大家都感受議長滿滿的愛心。
宋瑋莉說，17日將自家廚房冰箱的食材帶到應變中心廚房，在消防局廚工阿姨協助下，將家中食材變成一道道香味可口的家常菜。
議長宋瑋莉準備的菜餚分別有「鹹蛋苦瓜」、「海帶絲」、「紅燒牛肉」、「有機紅菜」、「乾煎鮭魚」、「油爆花枝丸」、「三杯透抽」’「油炸干貝」、「香菇炒肉絲」、「貢丸雞湯」；宋瑋莉除了帶食材外，還帶了秘密武器醬油，宋瑋莉不到半個小時，一道道冒著熱氣的菜餚陸續端上餐桌，陣陣香氣也引得同仁們來到廚房一探究竟，更大讚宋議長的好手藝。
議長宋瑋莉說，災害應變中心的同仁們從16日晚8點就開始進駐，整個晚上不眠不休地堅守著崗位為基隆市民的安危把關，十分辛苦，做幾道簡單的菜跟大家分享，希望同仁們吃了之後都能元氣滿滿，同時也藉此感謝大家的辛勞。
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