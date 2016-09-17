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傳郝連帶隊「武林計畫」綠委：都是靠爸組合

2016-09-17  14:04

〔記者王捷／台南報導〕國民黨歷經兩次選戰慘敗，提早為2018年縣市長選舉備戰，甚至推出了「武林（50）計畫」，要培植50位國民黨年輕選將，外傳郝龍斌、連勝文將帶隊攻佔艱難選區，民進黨立委林俊憲在臉書上酸「靠爸」雙人組重出江湖。

林俊憲PO文指出，郝龍斌擔任台北市長8年，留下一堆爛攤，直到現在還讓網友們酸個不停，而連勝文2014年挾著「靠爸光環」，代表國民黨出戰台北市長大選，不僅吊出國民黨各路牛鬼蛇神，最後輸掉了台北市，也奠定了2016年台灣民主進步價值勝利的基礎。

林俊憲認為，由郝連這樣的「靠爸」組合帶隊，國民黨淪落到如今人人喊打的地步，郝龍斌、連勝文二人堪稱功勞不小。如今這兩位「國民黨毀滅者」又將攜手復出，而由「靠爸隊長」帶領的這50名年輕選將，其「身世背景」也令人期待。

林俊憲臉書：

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  • 外傳郝龍斌、連勝文將帶隊攻佔艱難選區，民進黨立委林俊憲在臉書上酸「靠爸」雙人組重出江湖。（資料照，記者廖振輝攝）

    外傳郝龍斌、連勝文將帶隊攻佔艱難選區，民進黨立委林俊憲在臉書上酸「靠爸」雙人組重出江湖。（資料照，記者廖振輝攝）

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