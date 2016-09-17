盼日支持台灣參與ICAO 謝長廷投書日媒

駐日代表謝長廷。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2016-09-17 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕國際民航組織（ICAO）大會將於9月27日在加拿大蒙特婁舉行，傳出我國目前還未收到邀請函，駐日代表謝長廷投書日媒《朝日新聞》，盼日本政府持續支持台灣參與ICAO大會及相關活動，「飛安不分國界」。

日媒《朝日新聞》17日刊登駐日代表謝長廷「台灣參加ICAO，旅客安全至關重要」投書，指出ICAO將於27日起在加拿大召開3年1次的大會，台灣雖然非聯合國會員、未正式參加ICAO，但隨著全球化，在飛安上有所貢獻，上屆2013年大會，台灣是以「貴賓」身分及「中華台北」名義出席。

謝長廷表示，台灣今年已向ICAO遞出申請書，期盼繼續以適當名義出席本屆大會，不過，至今尚未收到善意的回應。台灣仍會持續努力，抱著能順利與會的信念。

謝長廷提到，台灣民航局管轄「台北飛航情報區」（台北FIR），連結著福岡、上海、香港、馬尼拉的各飛航情報區，屬東亞最繁忙的民航空域之一。2015年提供飛越及進出台北FIR近153萬航管架次服務，而往返或過境台灣的旅客達5800多萬人次，每週往返台日的航班近700航班，每週往返兩岸航班約700航班。此外，各航空公司在台灣共經營定期客、貨運航線301條，連接全球135座城市。

謝長廷說，台灣參與ICAO有助強化「台北FIR」，這不僅攸關抵離或過境台灣近6000萬人次旅客的安全，也期盼與各國分享台灣經驗，對全球旅客安全做出貢獻。

謝長廷表示，希望日本國民理解及日本政府持續支持台灣適切並持續參與國際民航組織大會及相關活動。