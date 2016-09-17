馬勒卡颱風影響台灣 蔡英文臉書提醒提高警覺
2016-09-17 12:41
〔記者蘇芳禾／台北報導〕莫蘭蒂颱風剛走，今年第16號颱風「馬勒卡」緊接在後，總統蔡英文今天無公開行程，不過仍在臉書上提醒民眾提高警覺，並且於臉書轉貼中央災害應變中心網站資訊供民眾參考。
莫蘭蒂颱風席捲南台灣，蔡英文日前也和行政院長林全兵分兩路，直奔中南部勘災。蔡英文也特別到恆春基督教醫院替堅守工作崗位的醫護人員加油打氣。
蔡英文表示，馬勒卡颱風仍在影響台灣，請大家提高警覺、注意安全。並且轉貼包含颱風動態及相關交通、水電、土石流警報等綜合資訊的中央災害應變中心網站連結。
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