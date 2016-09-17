「第一個到達 最後才撤離」 陸軍強調救災義無反顧

陸軍司令部藉紀錄國軍救災身影的影片，強調在國家和人民有需要的時候，國軍一定是第一個到達，最後才撤離，希望國人不吝以掌聲鼓勵迷彩戰士們。（圖擷自影片）

2016-09-17 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕中秋連假卻遇上2個颱風侵台，國軍救災從未停歇。陸軍司令部今在臉書專頁發布「第一個到達，最後才撤離」影片，描述國軍救災心情，強調國軍支援各地方政府是「義無反顧」，也請國人不吝掌聲鼓勵迷彩戰士們。

影片中提到，「21年來最大的颱風在中秋團圓夜來襲，國軍官兵犧牲假期做最大的努力降低損害，即使颱風遠離，我們持續協助完成復原工作，好讓百姓盡快回到正常生活 回復美麗市容。」

片中強調，救災對國軍而言，是用不同的型式去履行保衛國家、愛護人民的使命，救災和作戰一樣，都很渾沌、困難，「我們都要需勇敢面對克服並視為一種磨練，以百分之百的效率達成任務，所以我們義無反顧的前進。」

「國軍官兵之間沒有英雄，不以救災贏得好感，我們是一個團隊、一個忠誠精實的團隊，在國家和人民有需要的時候，我們一定是第一個到達、最後才撤離，不變的信念與承諾。」

陸軍司令部指出，民眾對國軍的期許、不捨，國軍都收到了，這些支持與鼓勵的隻字片語，都讓官兵點滴在心，也更堅定，國軍在國家和人民有需要的時候，一定是第一個到達，最後才撤離，請國人不吝以掌聲鼓勵這些迷彩戰士們。

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