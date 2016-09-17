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全球最老現役潛艦海獅號 開放民眾登艦參觀（圖輯）

海軍今、明兩天在高雄新濱碼頭開放民眾登艦參觀全球最老的現役潛艦海獅號。 （記者張忠義攝）

2016-09-17  12:31

〔記者張忠義／高雄報導〕海軍配合正在高雄展覽館展出的高雄國際海事展活動，特別在新濱碼頭展出服役超過70年，全球最老的現役潛艦海獅號，今、明兩天開放民眾登艦參觀，還有海軍最新最大的磐石軍艦也在現場展出，希望藉由民眾親自體驗，支持政府國艦國造政策。

我國海軍的「海獅」號潛艦（SS791）於1944年11月下水，1945年3月服役，1973年由美軍退役，以熱艦方式移交中華民國，如今已經是全球最老的潛艦。

由於新潛艦始終沒有著落，即使已經超過70高齡，至今仍然在我國海軍潛艦部隊扮演訓練任務，沒有除役計畫，上次海獅軍艦開放民眾參觀已經是11年前，一早就有許多民眾專程前來，希望能一睹這艘阿公級潛艦。

潛艦海獅號服役超過70年，目前是全球最老的現役潛艦。 （記者張忠義攝）

除了潛艦海獅號還有海軍最新最大的磐石軍艦也開放民眾登艦參觀。（記者張忠義攝）

民眾排隊進入潛艦參觀都相當興奮。 （記者張忠義攝）

民眾小心翼翼進入潛艦，阿兵哥也幫忙扶持。 （記者張忠義攝）

海軍開放登艦參觀希望藉由民眾親自體驗，支持政府國艦國造政策。（記者張忠義攝）

我國海軍的「海獅」號潛艦（SS791）於1944年11月下水，1945年3月服役，如今是全球最老的潛艦。 （記者張忠義攝）

俏姑娘與老潛艦。 （記者張忠義攝）

許多民眾專程前來，希望能一睹這艘阿公級潛艦。　 （記者張忠義攝）

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