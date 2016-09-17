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散佈高雄救災謠言 陳其邁提供獎勵揪造謠網友

2016-09-17  12:37

〔即時新聞／綜合報導〕強颱莫蘭蒂重創南台灣，各地善後工作早已陸續展開。但臉書上有網友指出，高雄市長陳菊宣布撤除防災中心，只留下國軍善後救災。民進黨立委陳其邁對此非常不滿，他以兩盒冰淇淋為獎勵，希望網友能幫忙揪出造謠者。

該名網友寫到，陳菊在宣布撤除防災中心後，公務人員便紛紛離開放假，各級應變中心僅剩國軍單位，讓國軍就像是孤兒一樣無所適從。

但高雄市政府事後發出新聞稿澄清，為了善後災情，在昨日已出動環保局、工務局、教育局等7628人，以及相關機具車輛數百台，並感謝國軍動員千人與中型戰輸車置支援。市府強調應停止散播謠言、挑撥軍民士氣影響救災。

陳其邁則在臉書發文表示，願贈送高雄市永富冰淇淋二盒，「請大家協助，揪出這個渾球！」

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  • 高雄災情嚴重，救災工作仍持續進行中。（資料照，記者黃旭磊攝）

    高雄災情嚴重，救災工作仍持續進行中。（資料照，記者黃旭磊攝）

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