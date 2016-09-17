郝、連放眼2018？時力嗆：出來鬧笑話的
2016-09-17 12:15
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨為了要備戰2018年縣市長選舉，傳出會推動「武林（五０）計畫」，派出50名青年戰將在艱困選區搶灘，而國民黨副主席郝龍斌和中央委員連勝文有可能會領頭提供資源。時代力量立委徐永明今日則笑稱，連郝兩人強出頭的做法，有可能重現國民黨在2014縣市長選舉慘敗的笑話。
徐永明今日在臉書表示，所謂的「武林計劃」說穿了就是權貴復辟，時代力量絕對會對此奉陪到底。徐永明說，由連勝文和郝龍斌帶頭，箇中涵義就是國民黨權貴世代的反撲，因為這兩人過去承接了連戰和郝柏村的政治資產，卻在選舉中大敗而歸，當然會不甘心，所以才會推出武林計畫，把年輕人當成墊腳石。
徐永明認為，假如連勝文和郝龍斌於2018率隊參戰，很有機會再鬧一次笑話，而且時代力量也會準備戰將參加地方選戰，進而粉碎國民黨權貴世家捲土重來的夢想。
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