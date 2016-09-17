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傳藍營提上千預算案杯葛 綠委一句話總結超酸！

2016-09-17  12:20

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期將審查明年度中央政府總預算，傳出國民黨要求藍委每人提100項預算案「嚴審」，對此，立委徐國勇用一句話總結：「忠誠的反對黨在那裡？」

傳出國民黨在黨團大會上已下達多次命令，要求每名藍委在新會期要提百案，合計3000案以上；根據《蘋果日報》報導，各部會送到立院的預算書約有230本，若每兩本至少提一個刪減案、或提主決議，一人100案應該可達成，而過去民進黨在野時期，也曾用類似方式杯葛。

公民監督國會聯盟執行長張宏林說，法律提案是立委立場、該尊重，但應該清楚論述，重點是國民黨提案刪預算是否合理，而非反對而反對；徐國勇批評，「忠誠的反對黨在那裡？」

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  • 傳出國民黨要求藍委每人提100預算案「嚴審」，徐國勇回應很酸！（資料照，記者王藝菘攝）

    傳出國民黨要求藍委每人提100預算案「嚴審」，徐國勇回應很酸！（資料照，記者王藝菘攝）

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