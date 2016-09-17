大巨蛋再掀波瀾？林洲民臉書痛斥趙藤雄「囂張」

認為遠雄態度囂張，林洲民在臉書發文痛批。（資料照，記者方賓照攝）

2016-09-17 11:47

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大巨蛋爭議，遠雄集團在8日解約期限前一刻，將改善計畫書送交北市府，台北市長柯文哲決定暫緩解約，爭議似乎暫時落幕。但北市都發局長林洲民在今日發文，痛批遠雄董事長趙藤雄「囂張」。

林洲民在臉書上寫到，身為一位台北小孩，他認為，台北市屬於270萬市民的。他痛斥「台灣總統不姓『趙』！」更批「台北市松高路那家公司，很囂張！」

林洲民指出，「那家公司」不斷聲稱北市府違法勒令停工，並照三餐行文市政府說「現行法律設計不須要減量」，且環評和都審都只需要「報備」。這讓林洲民極為不滿地表示，「趙先生，你在引用曹雪芹紅樓夢用語『囂張』的極限！」