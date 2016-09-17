打造翡翠水庫專管 柯文哲：當緊急事件處理

台北市長柯文哲（左）一早即赴台北市災害應變中心聽取各單位報告，並強調自來水公司處理濁水的成本太高，還是要加速從翡翠水庫接專管的進度。（記者劉信德攝）

2016-09-17 11:00

〔記者何世昌／台北報導〕柯文哲在「馬勒卡颱風第2次災防會報」指出，這次颱風濁度不高、不影響供水；仍希望「翡翠專管」能當緊急事件處理，盼能與中央溝通加速進行。另外，今年7月打通3處堤外聯絡道路，他認為即便水門關閉後，民眾仍可以透過堤外聯絡道路進出，要求檢討是否能採單向管制，並於入口設置硬體閘門。

針對供水問題，柯文哲則說，原水濁度問題一定要解決，擺著不處理，投藥成本反而會日益提高，還不如把費用移作「翡翠專管」，成本比較便宜，要求副市長陳景峻、北水處到行政院進行專案報告，討論如何加速推動翡翠專管。

災防會報後，媒體進一步詢問翡翠專管問題。柯文哲表示，當年的員山子分洪道，從拍板到完工僅歷時1年半，盼「翡翠專管」能當作緊急事件比照辦理。

北水處長陳錦祥補充，因環境影響評估耗時2年，拉長整體工期；將與中央環保署密集協商，討論如何加快環評，同時也思考如何藉由工法來縮短工期。

去年8月蘇迪勒颱風襲台後，因強降雨讓原水濁度飆漲破2萬NTU，影響供水。北水處事後提出解方：在翡翠水庫下游、北勢溪上設置取水專管。北水處表示，因工址位於新北市水質水量保護區，待可行性評估報告出爐後，北水處將積極與新北市協調，並依現行法環評法規須辦理環境影響評估，並協調用地取得及私地徵收。相關調查、審查、規劃設計及後續用地取時間概估為4年，工期3年，預計2022年可完成。

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