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颱風來襲禁登山 鄭文燦：擬2級開設即管制

市長鄭文燦主災害應變中心會議。（記者鄭淑婷攝）

2016-09-17  10:53

［記者鄭淑婷／桃園報導］馬勒卡颱風襲台，桃園列為陸上警戒，災害應變中心指出，桃園目前未有災情傳出，預估中午後風雨漸增，復興區24小時累積雨量已達77毫米，沿海恐有9級強陣風，平地雨量可達150毫米、山區250到350毫米；龜山區中興路一帶500戶停電，龜山區公所早上因斷電無法聯繫。

災害應變中心指出，昨天已強制撤離434名遊客，將居民撤離到安置所及依親，各登山口、海域持續封閉禁止遊客進入；復興區唐穗山昨天傳出4名登山客失聯，因山區濃霧不便搜救，警方、消防及林務局人員已於今早入山搜尋。

警、消表示，至於失聯的4名登山客，是在14日、馬勒卡颱風來襲前已入山，莫蘭蒂颱風桃園災害應變中心僅3級開設，山區並未被列入管制區，4人並未違反規定入山，目前4人已安全抵達三光派出所。

市長鄭文燦主持災害應變中心第2次會議時指出，馬勒卡有變胖但偏北走，對桃園的影響還是有，目前桃園市未有任何災情，仍需持續進行準備工作；至於登山客部分，未來擬颱風達到2級開設，就要強制勸離登山客不可入山，除了勸導也要開罰，否則一旦發生狀況，動員人力搜尋對救災都是負擔。

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