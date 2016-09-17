林全要求釐清金管會、財政部在兆豐銀案責任
2016-09-17 09:50
〔記者李欣芳／台北報導〕兆豐銀紐約分行涉洗錢疑雲遭美國重罰，重創台灣國際形象，金管會日前提出兆豐銀事件調查報告，但外界認為調查不夠全面，仍有疑義，行政院今天上午表示，金管會現在只是發布對兆豐銀案的初步行政調查報告，金管會及財政部主責者對兆豐銀案件行政督導與政治責任仍待進一步追究。
行政院長林全已要求行政院督導小組，下週一開會時進行後續責任釐清與追究。
林全強調，洗錢與內缐交易案仍交由檢調專案小組進一步積極偵辦，所有金融洗錢、內線交易或股市禿鷹案，追查沒有上限。
行政院在9月10日召開督導小組第4次會議，認定前兆豐金董事長蔡友才面對美方調查此事，知情卻不處理，疏失責任明確，要求相關部會應立即啟動民事求償訴訟。
督導小組會議並且認為，兆豐案遭美方重罰，相關部會不能以兆豐銀未依相關規定通報就可免於督管責任，因此要求財政部、金管會至遲於3星期內應提出強化督管和監理改進方法，以杜絕類似事件再度發生，並向國人清楚交代。
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