年金改革會議 11月辦4場分區座談

「總統府國家年金改革委員會會議」即將進入實質議題討論，預定11月開始進行北、中、南、東共4場分區座談。圖為行政院政務委員林萬億。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-17 09:40

〔記者李欣芳／台北報導〕有關新政府推動年金改革問題，行政院今天上午表示，「總統府國家年金改革委員會會議」即將進入實質議題討論，預定11月開始進行北、中、南、東共四場分區座談，邀請軍、公、教、勞、農、婦女、青年團體及關心年金改革的國人、民意代表等，共同參與提出建言，計畫在明年1月份召開年金改革國是會議，期能儘速將年金改革修法版本函請立法院審議。

行政院表示，年金制度攸關國家永續發展與世代正義，新政府自上任後，持續落實推動年金制度改革，四場分區座談在時間安排上，將與每週四的年金改革委員會會議時間錯開，方便想參加的委員參與，相關單位目前正積極規劃各項作業。

國家年金改革委員會迄今已召開12次會議，各主管部會完成13種年金制度報告，預計下週的會議將進入實質議題的討論。在議題的討論順序方面，經過本月8日的會議表決，將先就「年金制度架構」進行討論，未來也會針對年金給付、請領資格、財源、制度轉換銜接、基金管理、特殊對象的處理等其他議題做充分討論、全面檢討。

行政院表示，政府年金改革期望達成4項重要目標，包含「健全財務，永續發展社會保障」、「拉近給付水準，有利社會團結」、「合理分擔保費，創造勞資政三贏」，以及「局部整合制度，制度分立但保障一致」，年金改革不是只針對單一對象進行改革，是不分公、教、軍、勞、農及國民等身分，全民均納入，共同參與的改革，目的是要讓年金制度永續發展。