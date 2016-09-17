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馬勒卡颱風襲台 桃園唐穗山4登山客平安下山
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中秋節兩颱風接連襲來 立委烤肉行程變勘災

2016-09-17  09:48

〔即時新聞／綜合報導〕中秋連假立委們原本都排好活動，要和選民一起烤肉歡度佳節，孰料先是莫蘭蒂颱風襲擊南部；接著又有馬勒卡威脅北台灣，讓立委們紛紛更改行程，不是忙著勘災就是準備防颱，只希望選區的民眾能夠平安無事。

據《三立新聞》報導，莫蘭蒂颱風為南部帶來嚴重災情，總統蔡英文到南部勘災時，屏東綠委莊瑞雄、鍾佳濱以及出身於屏東的不分區立委周春米也都跟著到處了解災情。台南綠委王定宇說，本來是要參加中秋烤肉的活動，結果颱風前來攪局，變成到處去看水利設施和排水系統。

北台灣雖然沒受莫蘭蒂颱風太大的影響，但馬勒卡颱風襲來後，讓北部地區的立委紛紛繃緊神經。台北市綠委吳思瑤表示，明後天的行程要做一些防颱的規劃；基隆市綠委蔡適應也指出，之後的活動應該都會停止舉辦，好全心全力地準備防颱。

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  • 總統蔡英文日前到佳冬鄉勘查淹水情況，多名立委也到場。（資料照，記者葉永騫攝）

    總統蔡英文日前到佳冬鄉勘查淹水情況，多名立委也到場。（資料照，記者葉永騫攝）

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相關關鍵字： 中秋節 勘災 烤肉 立委 莫蘭蒂颱風 颱風 馬勒卡颱風
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