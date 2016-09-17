中秋節兩颱風接連襲來 立委烤肉行程變勘災
2016-09-17 09:48
〔即時新聞／綜合報導〕中秋連假立委們原本都排好活動，要和選民一起烤肉歡度佳節，孰料先是莫蘭蒂颱風襲擊南部；接著又有馬勒卡威脅北台灣，讓立委們紛紛更改行程，不是忙著勘災就是準備防颱，只希望選區的民眾能夠平安無事。
據《三立新聞》報導，莫蘭蒂颱風為南部帶來嚴重災情，總統蔡英文到南部勘災時，屏東綠委莊瑞雄、鍾佳濱以及出身於屏東的不分區立委周春米也都跟著到處了解災情。台南綠委王定宇說，本來是要參加中秋烤肉的活動，結果颱風前來攪局，變成到處去看水利設施和排水系統。
北台灣雖然沒受莫蘭蒂颱風太大的影響，但馬勒卡颱風襲來後，讓北部地區的立委紛紛繃緊神經。台北市綠委吳思瑤表示，明後天的行程要做一些防颱的規劃；基隆市綠委蔡適應也指出，之後的活動應該都會停止舉辦，好全心全力地準備防颱。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中職》林哲瑄神演技 沒接殺卻讓裁判好混亂
- 馬勒卡颱風變慢 東北部、北部風雨將增強
- 紓解花博車潮 建設局追加聯外道路預算
- 忠和村民反納骨塔 說明會流會
- 高市府偕軍方 逾8千人續災後復原
- 陳明珠搭總統府商品 文青味十足
- 紐約時裝週 Hugo Boss活力春夏
- 9局下轟5分 紅襪逆轉勝洋基
- MLB》超彈！ 他擊出史上最高的場地安打（影音）
- 網友長期謾罵 《小時代》男星死因疑網路霸凌
- 中國男女登機遲到 女乘客硬闖還「攔機」
- 高雄莫蘭蒂農損4.6億 啟動現金救助
- 蘋果本季股價大漲2成
- 蘇花公路7：05暫解除預警性封閉 後續可能再封
- 受刑人釀醬油分紅4萬6 比監所員工薪水高…
- 台鐵北迴、宜蘭線今晚6點前停駛 交通異動一覽
- 闖紅燈撞死祖孫 富千金15萬交保
- T.O.P點名中粉絲別闖家 強國人愛國情操噴發崩潰
- 張智霖扮懶警 反變飛毛腿
- 路邊停車 嚴禁併排停
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TRA collective bargaining pact outdated, union says
- 北市捷運、公車 今視狀況減班、停駛
- 排球》遭地主大逆轉 台灣隊週日與中國爭四強
- 舒淇香港自嗨同框彭于晏 趕在颱風前回娘家
- 護老樹資產 苗縣府揪「報樹」
- 自由廣場》有九二共識的內地？
- 颱風來 新北市今日停收垃圾
- 親自動手打掃挨批作秀 陸官校長好難過…
- 帕運桌球爭金失利 教練：輸雙打最關鍵
- 美股收黑 能源和金融股領跌
- 馬勒卡襲台 桃園唐穗山4登山客失聯
- 風過遊客來 南投景點車潮爆量
- 馬勒卡來襲》宜縣大同、南澳 撤離村民
- 自由廣場》統戰老花招
- 炸彈客攻擊巴基斯坦清真寺 28死數十傷
- 俏江南做假帳？ CVC投資91億歸零
- 汐止101 汐止中興路新成屋
- 運動畫刊百大球星 詹皇4連霸
- 竹市》玻藝節工坊 美大師傳技藝
- 巨人幫一把 小熊稱霸國聯中區
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中秋節兩颱風接連襲來 立委烤肉行程變勘災
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分