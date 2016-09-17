郝龍斌、連勝文出手 提前布局2018

國民黨擬定「武林計畫」，副主席郝龍斌、中央委員連勝文，近日在地方動作頻頻，兩人未來不排除提供資源，直接支持青年參選。（資料照，記者劉信德攝）

2016-09-17 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨在2014、2016年兩次大選都慘敗，目前已提早備戰2018縣市長選舉，黨中央擬定「武林（五○）計畫」，要培育50名年輕選將搶攻艱困選區，預計下月啟動。而國民黨副主席郝龍斌、中央委員連勝文，近日在地方動作不斷，媒體報導，兩人未來不排除提供資源，直接支持青年參選。

《聯合報》報導，「武林計畫」人選不限年齡，除了要接受「黨綱與政綱理念」，也要接受黨中央統一安排選區及「客製化」培訓，粗估要培育50名縣市議員年輕戰將，搶攻艱困選區。

報導提到，外傳郝陣營計劃，2018將在北北基桃推出20名青年參選，對此郝辦相當低調，表示仍在規畫中。郝辦發言人游淑慧說，郝辦除了提供地方行程外，郝拜會地方人士時也會帶他們直接走進基層，加強新人行程、曝光與政策知識。郝辦目前也成立市政資料庫，提供有意的參選人調閱，並舉辦聚會交換資訊與意見，希望透過資源平台，將來能打團體戰。

連勝文辦公室發言人錢震宇也說，連所主持的青年發展基金會將提供資源，給有意參選的年輕人到基層辦活動，由於基金會資源有限，短期內會以有意參選雙北的青年為支持對象，之後希望募集更多資源，擴大支持。