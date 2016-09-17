統戰色彩濃厚...華府抗日戰史論壇 郝伯村父子將出席

2016-09-17 06:13

〔駐美特派員曹郁芬／華府16日報導〕前行政院長郝伯村將與現任國民黨副主席的兒子郝龍斌出席25日在華府舉辦的「中華民族抗日戰史」論壇，隨行的除了前安會秘書長胡為真，還有來自台灣的8位退役將軍。

由於主辦單位是統戰色彩濃厚的香港中華能源基金會，雖然郝伯村表示，參加的目的是要讓中國人了解對日抗戰是由蔣中正領導的史實，不過中、港媒體更強調這是一場團結中華民族，實現統一的兩岸三地盛會。

曾任全美台聯會會長的陳惠青今天在記者會上表示，郝龍斌並不熟悉主辦單位，但支持他父親和退將們把抗戰歷史還原的努力，所以陪同前來，但他不會在論壇中發言。這場論壇也不會有台海兩岸的官方代表出席。但是他們歡迎台灣僑民踴躍參加。

現任國民黨駐美總支部常委的陳惠青說，她曾與郝伯村面談，郝伯村認為中國中壯年的一代受中共教育對抗戰史的認知與台灣的一代有很大的差距，因此必須出書交待，他曾三次訪問中國重返抗日戰場，希望還原歷史。這次郝也帶了』郝伯村重返抗日戰場』一書要贈送給與會者。

今年98歲的郝伯村是黃埔軍校16期畢業，隨他訪問華府的還有陸軍退役三級上將黃幸強、陳廷寵以及周仲南、陸軍退役中將沈國樑、傅應川、胡筑生與黃炳麟，以及陸軍退役傘兵少將何世同。他們25日將在華府的全美記者俱樂部展開一整天的討論會。

中華能源基金會今年8月13日就曾在香港舉行過「我們中國人的抗戰史:中華民族抗日戰史」論壇，邀請郝伯村主講抗日戰爭。據新華社報導，當時香港中華能源基金會常務副主席兼秘書長何志平致辭時說，只要中華民族團結一致，就能戰勝一切外敵。