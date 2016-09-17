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日本雜誌專訪謝長廷 暢談台日飲食文化

2016-09-17  00:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本餐飲雜誌「大人之宴」16日刊登駐日代表謝長廷的專訪，謝長廷介紹台灣飲食文化，暢談台日關係。

謝長廷提到他6月就任駐日代表後，走訪日本各地，他讚賞日本料理精美多變、服務周到；被問到對「日本台菜」的印象時，謝長廷說日本的台菜餐廳大多是一般中華料理，口味偏甜、分量少，此外，他對日本人「拉麵配飯」的吃法覺得很新鮮，因為在台灣麵和飯通常做為主食，不會配著一起吃。

謝長廷也介紹台灣的飲食文化，談到傳統小吃、融合日式中式口味的台灣料理，以及觀光客喜愛的小籠包、牛肉麵等，他也提到近年來頗受世界好評的KAVALAN威士忌。

謝長廷表示，台日人民建立起非常友好的關係，台日互援形成一種善意的循環，今後將繼續加強體育、文化及城市交流，讓台日關係更加密切。

日本餐飲雜誌「大人之宴」主要在關東地區發行，每期約3萬冊，近幾期推出駐日大使特集，邀請各國駐日大使介紹自己國家飲食及對日本料理的印象。

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  • 謝長廷6月就任駐日代表後，走訪日本各地，積極推廣台灣文化及台日關係。圖為安倍首相的母親安倍洋子親自為謝長廷介紹她的書法。（駐日特派員張茂森攝）

    謝長廷6月就任駐日代表後，走訪日本各地，積極推廣台灣文化及台日關係。圖為安倍首相的母親安倍洋子親自為謝長廷介紹她的書法。（駐日特派員張茂森攝）

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