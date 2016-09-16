錯誤解讀成大蘇校長致詞 林俊憲質疑：媒體是製造業？

2016-09-16 22:16

〔記者王俊忠／台南報導〕南市立委林俊憲在臉書PO文發問媒體是傳播業，還是製造業？他說，今上午南市長賴清德與成大校長蘇慧貞在市立醫院院長交接儀式先後致詞，竟然有某媒體解讀蘇校長致詞是在打臉賴市長，不免讓人有錯覺「媒體是製造業嗎？」

林俊憲表示，今天台南市立醫院院長的交接典禮，因為卸任的吳明和院長與新任的蔡良敏院長都是成大教授，不僅賴市長親自出席監交，成大蘇慧貞校長、成大醫學院張俊彥院長、成大醫院楊俊佑院長、奇美醫院邱仲慶院長等多位醫界人士都出席。

林立委說，賴市長致詞時除了感謝全體醫護人員，肯定市醫是台南巿民健康的守護神外，可能是回到醫院，市長所熟悉的環境，市長特別提到當初在成大醫院擔任總醫師負責控床的情形，他有責任也必須想盡辦法讓病人住院，在內科滿床時，他甚至會到泌尿科、婦產科去借床讓病人能順利住院。

但市長也提到為了儘量讓病人能住院，最重要的是該出院的患者，還是該出院，雖然有患者或家屬希望多住幾天，當總醫師的職責是讓該出院的病人出院，否則其他有住院需求的病人住不進來，「該住院就住院，該出院就出院」，這就是總醫師執行的原則。

賴市長進一步分享擔任市長決定颱風天要不要停班停課？也是秉持這種「該放就放，該上就上」的二元原則。

林俊憲強調，賴市長這種做法得到後續發言貴賓的支持，其中蘇慧貞校長特別指出成大把人才借給市醫，而非獨善其身，也是跟賴市長的多元原則一様。從頭到尾沒有人對賴市長說法有不同竟見，竟然有某媒體可以把蘇校長人才外借的治校多元原則，刻意指為打臉賴市長，還可以當編劇說市長臉一片綠，不免讓人有錯覺媒體是製造業嗎？